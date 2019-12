Tennessee Titans at Houston Texans 35:14

Die Tennessee Titans haben sich den letzten Playoff-Platz in der AFC gesichtert. Das Team von Head Coach Mike Vrabel gewann am 17. Spieltag bei den bereits qualifizierten Houston Texans mit 35:14 und reisen in der Wild Card Round zu den New England Patriots (die NFL-Playoffs live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de).

Titans-Quarterback Ryan Tannehill warf in Houston für 198 Yards und zwei Touchdowns. Vor allem aber Derrick Henry erwischte einen Sahnetag: Der Running Back erlief 211 Yards und drei Touchdowns. Bei den Texans, die in der Wild Card Round die Buffalo Bills empfangen, vertrat A.J. McCarron Deshaun Watson als Quarterback. Der 29-Jährige warf für 221 Yards und eine Interception und erlief einen Touchdown.

Philadelphia Eagles at New York Giants 17:34

Auch die Philadelphia Eagles stehen in den Playoffs. Die Mannen von Head Coach Doug Pederson siegte mit 34:17 bei den New York Giants und entschieden die NFC East für sich.

Als viertplatziertes Team der NFC hat der Super-Bowl-Champion der Saison 2017 in der Wild Card Round in jedem Fall Heimrecht. Der Gegner am kommenden Wochenende steht erst nach dem Sunday Night Game zwischen den Seattle Seahawks und San Francisco 49ers fest.

Eagles-Quarterback Carson Wentz kam im Big Apple auf 289 Yards und einen Touchdown. Spieler des Spiels war aber Boston Scott: Der Running Back schaffte es gleich dreimal in die Endzone.

Washington Redskins at Dallas Cowboys 16:47

Die Dallas Cowboys gucken dagegen in die Röhre. Zwar gewann das Team von Head Coach Jason Garrett gegen die Washington Redskins souverän mit 47:16, landete mit einer Bilanz von 8-8 in der NFC East aber hinter den 9-7-Eagles.

Da half auch die starke Leistung von Quarterback Dak Prescott nichts, der gegen Washington 289 Yards und vier Touchdowns (drei davon auf Michael Gallup) verbuchte.

Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens 10:28

Die Postseason findet auch ohne die Pittsburgh Steelers statt. Mike Tomlins Truppe verlor bei den bereits qualifizierten und mit der zweiten Garde auflaufenden Baltimore Ravens mit 10:28, hätte aber ohnehin nur bei einer Niederlage der Titans noch Chancen auf die Playoffs gehabt.

Bei den Ravens, die als Top-Seed der AFC erst in der Divisional Round wieder ran müssen, warf Backup-Quarterback Robert Griffin III nur für 96 Yards und eine Interception, erlief aber immerhin 50 Yards.

Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars 20:38

Ein letztes Mal Minshew Mania in dieser Saison: Rookie-Quarterback Gardner Minshew warf beim 38:20-Erfolg seiner Jacksonville Jaguars gegen die Indianapolis Colts für 295 Yards und drei Touchdowns bei einer Interception.

Bei den Colts schaffte es Running Back Marlon Mack zweimal in die Endzone.

Oakland Raiders at Denver Broncos 15:16

Lange durften sie auf hoffen, viele Partien endeten zu ihren Gunsten - doch letzten Endes verpassten es die Oakland Raiders, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen, um doch noch irgendwie in die Playoffs einzuziehen. Bei der 15:16-Niederlage im Mile High der Denver Broncos erzielte Derek Carr zwar 391 Yards und einen Touchdown, die spielentscheidene 2-Point-Conversion Sekunden vor Schluss misslang aber.

Das Team von Head Coach Jon Gruden muss in der kommenden Saison einen neuen Anlauf auf die Postseason wagen - dann als Las Vegas Raiders.

Arizona Cardinals at Los Angeles Rams 24:31

Die Los Angeles Rams haben einen erfolgreichen Abschied vom Memorial Coliseum gefeiert. Im letzten Heimspiel vor dem Umzug ins neue Stadion in Inglewood setzte sich der amtierende NFC-Champion mit 31:24 gegen die Arizona Cardinals durch.

Quarterback Jared Goff verbuchte dabei 319 Yards und drei Touchdowns. Gegenüber Kyler Murray erlebte mit 327 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions ein Wechselbad der Gefühle.

