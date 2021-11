München - Mit der Verletzung und langen Ausfallzeit von Derrick Henry schien es, als sei die Saison der Tennessee Titans gelaufen.

Doch auch ohne den wohl besten Running Back der NFL hat sich das Team von Head Coach Mike Vrabel an die Spitze der AFC gesetzt.

Ein Flug unter dem Radar zu 8-2.

Auch ohne "King Henry" läuft es

Am 8. Spieltag verletzte sich Henry am Fuß. Mittlerweile wurde der 27-Jährige erfolgreich operiert. Eine Rückkehr in der laufenden Saison ist nicht ausgeschlossen, dürfte aber erst zu Beginn der Playoffs realistisch sein.

Bis zu seiner Verletzung war der Superstar auf dem Weg, einen neuen Rekord bei den Rushing Yards aufzustellen. Der Name Henry bestimmte jeden Artikel, jede Geschichte, jede News, die sich um die Titans drehte.

Umso überraschender ist Tennessees aktueller Höhenflug ohne den "King".

Hintereinander gewannen Ryan Tannehill und Co. gegen die Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts, Los Angeles Rams und New Orleans Saints. Alles Playoff-Teilnehmer der vergangenen Saison, also beileibe keine Selbstläufer. Eine Siegesserie, die nur kurz von den New York Jets unterbrochen wurde (ausgerechnet).

Leistungsträger legen Durchschnittszahlen auf

Und doch sind es nun nicht andere große Namen, die jeden Artikel, jede Geschichte, jede News zu den Titans bestimmen. Julio Jones etwa, A.J. Brown oder Ryan Tannehill

Vielmehr hat die Berichterstattung über die Titans schlichtweg abgenommen. Kein Henry, keine Story.

Ein möglicher Grund: Trotz erfolgreicher Ergebnisse überzeugte keiner der Stars, die nicht Henry heißen, was die nackten Zahlen angeht, bisher so wirklich.

Tannehill spielt bisher eine Saison, wie sie Tannehill eben spielt. Nach zehn Wochen stehen zwölf Touchdowns und acht Interceptions auf dem Statistikbogen, zusätzlich lief der Quarterback selbst fünf Mal in die Endzone. A.J. Brown erzielte bisher erst drei Touchdowns, der momentan ebenfalls verletzte Julio Jones besuchte die Endzone noch gar nicht.

Der Star ist die Mannschaft

Doch das Kollektiv funktioniert. Irgendwie.

27,8 erzielte Punkte pro Spiel sind der fünftbeste Wert der Liga. Zudem spielt die Defense grundsolide, liegt in fast allen Statistiken im gesicherten Mittelfeld.

Vrabel lobte die defensive Einheit nach dem Sieg am 9. Spieltag gegen die Los Angeles Rams explizit: "Diese Jungs haben fantastisch gespielt. Es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Wir glauben, dass die Defense momentan mit sehr viel Selbstbewusstsein spielt."

Nach sechs Siegen in Folge mit durchschnittlich nur 20 zugelassenen Punkten auch kein Wunder.

Reise in den Super Bowl?

Man stelle sich jetzt noch vor, Henry kehrt stark zurück und dominiert wieder das Feld und die Uhr, man stelle sich jetzt noch vor, Jones bleibt gesund und macht in der "Music City" endlich Musik - die Titans könnten tatsächlich bis in den Februar hinein eine Rolle spielen.

Auch, weil die AFC durch die Schwächephase der Chiefs so offen wirkt, wie schon lange nicht mehr, winkt Tennessee die erste Teilnahme am Super Bowl seit 2000.

Spätestens dann aber fliegen die Titans wohl nicht mehr unter dem Radar.

