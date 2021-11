Foxborough - Die Baltimore Ravens haben überraschend die dritte Niederlage der Saison kassiert.

Bei den Miami Dolphins verlor die Mannschaft von Head Coach John Harbaugh im Thursday Night Game zum Auftakt des 10. Spieltags bei den Miami Dolphins mit 10:22 (3:6).

In der von den Defensiv-Reihen geprägten Partie konnte Quarterback Lamar Jackson nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen, als er beim Sieg gegen die Minnesota Vikings durch Pässe und Läufe für 386 Yards sowie drei Touchdowns geglänzt hatte.

Jackson kam auf 238 Passing Yards und 39 Rushing Yards sowie einem Touchdown-Pass und einer Interception. Für die Punkte Baltimores sorgten Kicker Justin Tucker zum zwischenzeitlichen 3:0 und Tight End Mark Andrews zum 10:15 durch einen 5-Yard-Catch in der Endzone.

Tagovailoa ersetzt verletzten Brissett

Bei den Dolphins musste Head Coach Brian Flores während der Partie einen Wechsel auf der Passgeber-Position vornehmen.

Jacoby Brissett, der den verletzten Tua Tagovailoa zu Beginn zunächst ersetzte musste im dritten Viertel mit einer Knieverletzung vom Feld, Tagovailoa, obwohl angeschlagen an der Wurfhand und daher zunächst geschont, ersetzte ihn.

Für die Touchdowns der Dolphins sorgten Cornerback Xavien Howard, der Sammy Watkins den Ball aus der Hand schlug und über 49 Yards in die Endzone trug, sowie Tagovailoa mit einem Quarterback Sneak zum 22:10.

Baltimore bleibt an der Spitze

Trotz der nun 3 Niederlagen bei sechs Siegen führen die Ravens die AFC North an (zu den Tabellen >>), die Dolphins schieben sich mit dem 3. Sieg bei 7 Niederlagen vom Tabellenende der AFC East an den New York Jets vorbei auf Rang drei.

Fortgesetzt wird der Spieltag am Sonntag unter anderem mit der Partie Cleveland Browns at New England Patriots ab 18:00 Uhr auf ProSieben MAXX live auf ProSieben MAXX und ran.de, einem weiteren Duell AFC North gegen AFC East.

