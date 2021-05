München - Die Jacksonville Jaguars haben in den vergangenen Wochen durch die Verpflichtung von Ex-Quarterback Tim Tebow für viele verdutzte Experten-Gesichter gesorgt. Tebow wird für die Jaguars in der kommenden Saison als Tight End auflaufen.

Tebow vielseitig einsetzbar?

Doch das scheint nicht die einzige Aufgabe zu sein, die der neue Head Coach Urban Meyer für seinen Schützling vorsieht. Wie Dianna Russini von "ESPN" berichtet, habe sie Stimmen aus dem Jaguars-Umfeld vernommen, die Tebows Rolle nicht auf die Position des Tight Ends limitiert sehen.

Coach und NFL-Rückkehrer haben eine gemeinsame College-Vergangenheit bei den Florida Gators, wo Tebow als Dual-Threat-Quarterback einige Rekorde aufstellte.

Meyer soll Tebow bei den Jaguars in einer vielseitigen Rolle sehen, wie sie Taysom Hill bei den New Orleans Saints seit Jahren ausfüllt. Hill gilt dort als Schweizer Taschenmesser und ist nahezu in jeder offensiven Position einsetzbar.

Hill bei den Saints

In den ersten zehn Wochen der vergangenen Saison - also bis zu Drew Brees' Verletzung - spielte Hill bei den Saints folgende Snaps: 42 als Quarterback, 19 als Running Back sowie 32 als Tight End. 41 mal stellte sich der vielseitige Quarterback als Wide Receiver im Slot auf, 16 Snaps spielte er sogar outside nahe der Seitenlinie als Wide Receiver.

Zusätzlich lief Hill in der Vergangenheit auch in den Special Teams auf. Durch seinen bedingungslosen Einsatz für das Team gilt Hill als Liebling seiner Coaches.

Meyer ist Wildcat-Fan

Meyer hat in seiner langen Zeit als College-Coach die Wildcat-Formation mitgeprägt. Wenn er seine Erfahrungen in der NFL umsetzt, könnten sich die Jaguars das ein oder andere Mal in Wildcat-Formation aufstellen. Ob er dann auf seinen Neu-Tight-End Tebow zurückgreift, wird sich in der neuen Saison zeigen.

