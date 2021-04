München/Tampa Bay - Durch den 31:9-Erfolg seiner Tampa Bay Buccaneers über die Kansas City Chiefs sicherte sich Tom Brady im Februar seinen siebten NFL-Titel.

Lange, auch noch bis weit in der vergangenen Saison, waren die Zweifel groß, ob der 43-Jährige nach 20 Jahren bei den New England Patriots auch in Florida seine Leistung abrufen und eine Mannschaft zum Erfolg führen könne.

Dass ihn so etwas nicht störe, sondern vielmehr zusätzlich motiviere, betonte der Spielmacher in einem Interview mit Michael Strahan bei "Good Morning America".

Brady: "Ist wie eine Krankheit"

"Es hat mich immer motiviert, wenn die Leute gesagt haben, ich wäre nicht gut genug, nicht schnell genug oder hätte nicht genug Kraft im Arm", erklärte der erfolgreichste Quarterback der Geschichte, der vor einigen Wochen seinen Vertrag im "Sunshine State" bis 2022 verlängerte.

Und weiter: "Ich will noch immer spielen. Es ist wie eine Krankheit, die ich in mir trage - ich will noch immer die perfekten Würfe an den Mann bringen. Ich habe noch Körner im Tank. Zwar nicht mehr so viele, das weiß ich, aber ich werde trotzdem alles geben, was ich habe."

Brady über Bucs-Wechsel: "Etwas Neues ausprobieren"

In dem Gespräch ging Brady auch auf seinen Wechsel von den Patriots zu den Bucs ein und erklärte den Anreiz, etwas Neues ausprobieren zu wollen.

"Als ich bei den Patriots war, kam jeder erst mal auf mich zu und hat sich bei mir vorgestellt, weil ich eine der Stützen war. In Tampa war ich zum ersten Mal der Neue, das war eine ganz andere Erfahrung."

Der amtierende Super-Bowl-Champion wird auch 2021 wieder alles daran setzen, die Kritiker eines Besseren zu belehren. Auch wenn diese nun etwas seltener geworden sein dürften.

