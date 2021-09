München – Tom Brady kann sich 2021 auf eine neue Waffe freuen. Eine fast neue.

Denn O.J. Howard ist nach seinem Achillessehnenriss zurück. Und soll die sowieso schon beeindruckende Offense noch einmal verstärken, und das bereits beim Season Opener in der Nacht auf Freitag gegen die Dallas Cowboys (ab 2:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Howard ist der dritte Tight End im Kader, neben Rob Gronkowski und Cameron Brate. Gronkowski fing in der Super-Bowl-Saison 2020 45 Bälle für 623 Yards bei sieben Touchdowns. Brate schnappte sich 28 Pässe für 282 Yards und zwei Touchdowns.

O.J. Howard: Frühes Aus 2020

Howard absolvierte in der vergangenen Saison ganze vier Spiele mit Brady, ehe er sich schwer verletzte. Damals hatte sich die Offense um Neuzugang Brady nach der Vorbereitung unter Corona-Bedingungen noch nicht so gefunden wie es später im Jahr auf dem Weg zum Super-Bowl-Triumph der Fall war.

Howard stand bei seinem Aus bei 146 Yards und zwei Touchdowns. Brady hat den 26-Jährigen in der Vorbereitung erlebt und freut sich auf den Erstrundenpick von 2017, der 2021 in sein fünftes und letztes Vertragsjahr geht. Und dadurch mit einer Portion Zusatz-Motivation ausgestattet sein wird.

"OJ hat wirklich hart gearbeitet, um sich in die Position zu bringen, in der er jetzt ist", sagte Brady bei "PewterReport.com". "Ich denke, er ist darauf vorbereitet, eine großartige Saison zu spielen. Er hat im Trainingslager wirklich hart gearbeitet. Er ist sehr fleißig und tut alles, was richtig ist. Ich bin wirklich froh, dass er wieder da draußen ist." Als neue Waffe für den Quarterback.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.