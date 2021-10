München – Als Quarterback ist Tom Brady der "GOAT". Der wohl beste Spielmacher in der Geschichte der NFL. Vorbild. Ikone. Legende.

Und mit seinen 44 Jahren immer noch auf dem allerhöchsten Niveau aktiv. So dass er mit seinen Tampa Bay Buccaneers (die Bucs bei den New Orleans Saints am Sonntag ab 21:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) bei einer 6:1-Bilanz in der Saison nach dem Super-Bowl-Triumph wieder ein heißer Favorit auf die Vince-Lombardi-Trophy ist.

Tom Brady: Selbstkritischer Vater

Während Brady weiß, was er auf dem Football-Feld kann, sieht es bei seiner Rolle als Papa schon anders aus. Da ist Brady sehr selbstkritisch, wie er in seinem Podcast "Let’s go!" mit Larry Fitzgerald und Jim Gray verrät.

"Ich versuche, mein Bestes mit den Kindern zu geben. Obwohl ich wünschte, ich wäre mehr da", sagte Brady: "Aber ich denke, wenn ich zu viel da wäre, hätten sie es vielleicht auch satt, da ich alles vermassle, was im Haus eigentlich schon lange läuft", scherzte er.

Brady und Bündchen haben Sohn Benjamin (11) und Tochter Vivian (8). Mit Schauspielerin Bridget Moynahan hat Brady außerdem noch den 14-jährigen Sohn Jack.

Während der Saison ist es seine Frau Gisele Bündchen, bei der die Fäden zusammenlaufen. Sie ist diejenige, die den Haushalt managt, die Regeln aufstellt und darauf achtet, dass sie eingehalten werden. Bis Brady alles wieder einreißt.

Brady gibt zu, dass er "ein bisschen nachsichtiger" sei als Gisele. "Meine Frau ist in vielen Dingen ziemlich streng", sagte er, "und natürlich komme ich rein und breche viele der Regeln... sei es die Zeit, die die Kinder an ihren elektronischen Geräten verbringen dürfen oder die Zeit, zu der sie ins Bett gehen oder ihre Aufgaben am Morgen. Das sind die Dinge, bei denen ich mich wieder auf den neuesten Stand bringen muss."

Denn in der Offseason übernimmt er viele Aufgaben. "Obwohl ich oft denke, dass ich das nicht gut mache", sagte er. "Und ich glaube, was mir schwerfällt, ist, dass meine Kinder älter werden... Sie haben viele Fragen. Sie sind sehr neugierig auf viele Dinge. Und sie werden schnell erwachsen."

Während seine Frau ihm lange den Rücken freigehalten hat, rückt nun die Zeit näher, wo sich die Rollen noch einmal ändern könnten. Bündchen hat 2015 ihre Laufsteg-Karriere offiziell beendet, arbeitet aber immer noch hin und wieder als Model.

Brady: "Gibt Dinge, die sie noch erreichen möchte"

"Es gibt Dinge, die sie noch erreichen möchte. Sie hat in den letzten zehn, zwölf Jahren nicht mehr so viel gearbeitet, weil sie unsere Kinder großgezogen hat und sich auf ein Leben in Boston eingelassen hat, um dann nach Florida zu ziehen", sagte Brady, bei dem noch nicht klar ist, wie lange er nun tatsächlich spielen wird.

Er gibt zu: "Aber das ist ein Problem, und es ist sehr schwierig, das in Einklang zu bringen, ohne einfach zu sagen: 'Hey, es ist Zeit, in Rente zu gehen'. Und ich denke, wir kommen auch hier zum Ende, also möchte ich nichts von den Kindern verpassen."

