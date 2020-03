München - Die Liste kann sich durchaus sehen lassen. Oder anders gesagt: Sie steht Tom Brady unter dem Strich ganz gut zu Gesicht.

So sollen die Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders, Tennessee Titans, Tampa Bay Buccaneers oder San Francisco 49ers konkretes Interesse haben, logischerweise auch die New England Patriots. Es ist also ein Markt da, wenn er in der kommenden Woche erstmals Free Agent wird und mit anderen Teams über seine Zukunft verhandeln kann.

Keine langfristige Lösung

Nicht so übel für einen Superstar, der im August immerhin 43 Jahre alt wird und definitiv keine langfristige Lösung mehr ist. Und selbst als kurzfristige Verstärkung nicht günstig werden wird.

Eine Frage, die jetzt allerdings von ESPN-Journalistin Dianna Russini in den Raum gestellt wird: Ist diese Nachfrage tatsächlich da?

"Ich denke, zu diesem Zeitpunkt überwiegt Bradys Interesse an anderen Teams die Anzahl der Teams, die wirklich an ihm interessiert sind", sagte Russini.

Sie mutmaßt, dass das Interesse auch generiert wurde, "um ihm die Verlegenheit zu ersparen, dass der Markt nicht so ist, wie man es bei Tom Brady denken würde. Ich denke, es gibt eine hohe Anzahl an Teams, die nicht denken, dass er ihre Antwort ist."

Dass Interesse durch das Lager eines Spieles gerne vorgegaukelt beziehungsweise künstlich aufgebauscht wird, um bei den Verhandlungen in einer besseren Position zu sein, ist zumindest nicht ungewöhnlich.

Bei den Titans soll es bereits abgekühlt sein, so Russini. Die Titans sollen mehr zum bisherigen Quarterback Ryan Tannehill tendieren, dem sie einen neuen Vertrag geben müssen. Er hatte die Titans 2019 überraschend in die Playoffs geführt. Brady gilt vor allem durch die Verbindung zu Head Coach Mike Vrabel als Kandidat für die Titans.

Bucs? "Liebend gerne"

Wer aber angeblich konkret über eine Verpflichtung nachdenkt, sind die Buccaneers. "Ich habe mit Tampa Bay gesprochen, und sie würden ihn liebend gerne haben", sagte Russini. "Sie sind bereit, Tom Brady die Dinge zu geben, die er braucht und die er will."

Heißt laut Russini: "Kontrolle über den Kader, und er möchte beim Play Calling eine Rolle spielen. Wenn Brady die Kontrolle haben will, ist Bruce Arians der Mann, mit dem das gehen sollte."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.