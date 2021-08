München - Tom Brady sollte sich längst daran gewöhnt haben. Dass für ihn kaum noch ein öffentlicher Termin vergeht, bei dem er nicht zu seinem möglichen Karriereende gefragt wird. Immerhin wird der mittlerweile 44-Jährige in dieser NFL-Saison der einzige Profi in der Liga sein, der bereits im fünften Lebensjahrzehnt steckt.

Durfte "TB12" lange Zeit stets ausgiebig erklären, wie es ihm gelingt, die Liga seit nunmehr zwei Jahrzehnten beinahe nach Belieben zu dominieren, geht es jetzt also mehr und mehr darum, wann Schluss ist. Für ihn. Die Quarterback-Legende. Die nach den New England Patriots jetzt auch die Tampa Bay Buccaneers quasi aus dem Nichts auf den Thron gehievt hat.

Brady will nur noch auf Championship-Level spielen

Auch Peter King wollte für seine Kolumne "Football Morning in America" also wissen: Wann hängt Brady den Helm an den Nagel? "Ich werde wissen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist", antwortete der siebenmalige Super-Bowl-Champion dem "NBC"-Reporter.

Und wurde präziser: "Wenn ich als Quarterback nicht mehr auf Championship-Level spiele, dann werde ich gar nicht mehr spielen. Wenn ich eine Last für das Team werde, dann nicht mehr. Aber wenn ich denke, dass ich noch eine Championship gewinnen kann, werde ich spielen."

Sich nur noch durch die Liga zu schleppen und für seinen großen Namen gefeiert zu werden, kommt also nicht in Frage.

Bei Vertragsende ist Brady 45 Jahre alt

Brady schaut allein auf sein Leistungsvermögen, nicht mehr auf das Alter. Bis Mitte 40 wollte er auf jeden Fall spielen, ließ er jahrelang verlautbaren. Jetzt scheint auch ein bisschen mehr möglich. Sein aktueller Vertrag bindet ihn noch für diese und die kommende Saison an die "Bucs" - bei dessen Ablauf wäre der dreifache Vater 45 Jahre alt.

Aktuell scheint er sich nicht vorstellen zu können, etwas anderes zu tun, als Regie auf dem Footballfeld zu führen. Sein Team in Richtung Endzone zu dirigieren.

Brady hofft auf "mein bestes Jahr"

"Ich liebe es, Football zu spielen", betonte Brady auch und zitierte seinen Offensive Coordinator: "Byron Leftwich hat an einem anderen Tag etwas wirklich Gutes gesagt: Es ist ein sehr einfaches Spiel, das so schwierig umzusetzen ist. Es ist ein nicht perfektes Spiel, das man so perfekt wie möglich spielen will. Das versuche ich an jedem Tag. Ich hoffe, das wird mein bestes Jahr."

Sollte es das tatsächlich werden, wäre den Buccaneers die Titelverteidigung wohl sicher. Topfavorit sind sie ohnehin - vor allem dank ihres Quarterbacks. Hört man Brady zu, gibt es keinen Grund, warum er im Vergleich zu seinem Debüt-Jahr in Tampa Bay nicht noch einen draufsetzen sollte.

"Ich liebe die Jungs, mit denen ich arbeite"

"Wenn du etwas tust, das du liebst, und du es auch liebst, mit den Menschen um dich herum zusammen zu sein, ist alles gut", schwärmt der gebürtige Kalifornier: "Ich liebe die Jungs, mit denen ich zusammenarbeite. Dabei geht es nicht um New England. Ich liebe New England. Ich liebe die Spieler. Ich liebe die Coaches. Es war magisch."

Klar, sechs Super Bowls gewinnt niemand, der sich in seinem Umfeld nicht wohlfühlt. Weil darunter auch immer die Leistung leiden wird.

"Etwas gefunden, das ich liebe"

Doch egal ob einst in Foxborough oder jetzt in Tampa Bay: Brady ist längst noch nicht satt. Das liest sich aus jedem seiner Sätze heraus. Während manch anderer Profi unter der entbehrungsreichen Vorbereitung ächzen dürfte, ist der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen wieder voll in seinem Element.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich etwas gefunden habe, das ich liebe und das ich lange Zeit machen kann", erklärt Brady und verrät: "Ich habe heute morgen meine Übungen mit Alex (sein Personal Trainer Guerrero, d. Red.) gemacht und dann zu meinem Sohn Jack gesagt: 'Ich hoffe, du findest etwas in deinem Leben, das du liebst. Dein Vater liebt das. Alex liebt das. Wenn du dann etwas findest, das du liebst, wirst du es jeden Tag lieben.'"

Umso schwerer fällt es dann, irgendwann loszulassen. Aber bei Brady scheint dieser Tag noch fern zu sein.

