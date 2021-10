München - Darauf hat die NFL-Welt gewartet. Im Sunday Night Game um 2:20 Uhr deutscher Zeit (Liveticker und Highlights auf ran.de) tritt Quarterback Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers erstmals seit seinem Weggang von den New England Patriots wieder auf sein Ex-Team. Nachdem Brady 20 Jahre lang mit den Patriots und Head Coach Bill Belichick eine Ära prägte, kommt er erstmals als Gegner in seine alte Heimat, das Gillette Stadium. Mit ran bekommt ihr alle News, Infos, Highlights und Analysen zum großen Wiedersehen von Brady und den Patriots.

Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady erfolgreich - New England Patriots schwächeln

Mit den Tampa Bay Buccaneers konnte Brady in seiner ersten Saison nahtlos an die Erfolge mit seinem Ex-Team anknüpfen und gewann im ersten Anlauf den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs. Es war erst der zweite NFL-Titel seiner neuen Franchise. Auch in die laufende Saison starteten die Bucs mit zwei Siegen stark, ehe es am 3. Spieltag eine 24:34-Niederlage gegen die Los Angeles Rams setzte.

Die New England Patriots indes konnten Tom Brady bislang nicht ersetzen. Nach seinem Weggang verpasste das Team in der vergangenen Saison die Playoffs. Auch der Start in die neue Saison verlief mit nur einem Sieg aus drei Spielen schleppend.

Wiedersehen von Tom Brady und Bill Belichick

Gemeinsam prägten sie eine Ära: Unter Head Coach Bill Belichick wurde Tom Brady vom Nobody zum dominantesten Quarterback der NFL-Geschichte. 20 Jahre lang arbeiteten beide bei den Patriots zusammen, ehe Brady sich im März 2020 entschloss, Boston zu verlassen. Vor dem Wiedersehen zeigte sich Bill Belichick voll des Lobes über Brady: "Tom ist einfach ein großartiger Spieler. Deswegen überrascht es mich überhaupt nicht, was er gleich erreicht hat." Wenn es ein Spieler schaffen könne, bis 50 auf Top-Niveau zu spielen, dann sei es laut Belichick Brady.

Quarterback-Duell Tom Brady vs. Mac Jones: GOAT gegen Rookie

Ein ungleiches Duell erwartet die NFL-Fans bei der Brady-Rückkehr auf der Quarterback-Position. Dort nämlich steht dem 44-jährigen Brady, der mit sieben Super-Bowl-Siegen und unzähligen NFL-Rekorden schon jetzt eine Legende ist, Rookie Mac Jones gegenüber. Der 23-Jährige hat sich in dieser Saison nach dem Intermezzo Cam Newton den Platz als Starter gesichert, konnte bislang aber noch nicht auf ganzer Linie überzeugen.

Das Duell in Zahlen (nur Regular Season):

Tom Brady

NFL-Saisons: 22

NFL-Spiele: 304

NFL-Touchdown-Pässe: 591

NFL-Interceptions: 193

Mac Jones

NFL-Saisons: 1

NFL-Spiele: 3

NFL-Touchdown-Pässe: 2

NFL-Interceptions: 3

Samstag ist Tom-Brady-Tag mit allen Super-Bowl-Siegen

Am Samstag, den 2. Oktober, gehört die Nacht Tom Brady. Im kostenlosen Livestream des NFL Network auf ran.de könnt ihr bis sonntagmorgens um 6 noch einmal die größten Triumphe des "GOAT" genießen.

Das Programm im Überblick:

Sa., 02.10 21:00 America's Game

Sa., 02.10 22:00 XXVIII: Carolina Panthers vs. New England Patriots

Sa., 02.10 22:30 XXXIX: New England Patriots vs. Philadelphia Eagles

Sa., 02.10 23:00 XLIX: New England Patriots vs. Seattle Seahawks

So., 03.10 02:00 LI: New England Patriots vs. Atlanta Falcons

So., 03.10 05:00 LIII: New England Patriots vs. Los Angeles Rams

So., 03.10 05:30 LV: Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers

Alles was ihr müssen müsst in #ranNFLsüchtig auf ProSieben MAXX

Auch in unserem Magazin #ranNFLsüchtig blicken wir am Sonntag ab 18:00 Uhr vor unserem TV-Spiel Carolina Panthers at Dallas Cowboys (19 Uhr) live auf ProSieben MAXX auf das Duell Patriots vs. Brady.

Liveticker und Highlights zu New England Patriots vs. Tampa Bay Buccaneers

Zum großen Wiedersehen zwischen Brady und den Patriots seid ihr mit unserem Liveticker in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2:20 Uhr immer auf Stand. Kurz nach Spielende findet ihr außerdem die Video-Highlights der Partie sowie Tom Bradys beste Szenen und viele weitere Videos rund um die Rückkehr auf ran.de.

