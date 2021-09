NFL

Playoffs: Diese Teams haben die größten Chancen

Seit dem Zusammenschluss der NFL im Jahr 1970 liegen 51 Saisons hinter uns. Schaut man sich nur die Statistik an, haben die Steelers die höchste Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr wieder in die Playoffs einzuziehen. ran zeigt euch, welche Teams es ebenfalls in die Top 10 geschafft haben und wie oft es diese Mannschaften in den letzten 51 Jahren in die Playoffs geschafft haben.