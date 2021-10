München – Es hat in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Top-Verteidigungen in der NFL gegeben. Harte Defensiv-Verbünde, die Angst und Schrecken verbreitet haben. Die sogar einen GOAT wie Tom Brady unfassbar genervt haben.

Welche Defense ist diejenige, die ihm in der Zeit mit den New England Patriots am nachhaltigsten im Gedächtnis geblieben ist? Brady geht weit zurück.

"Die frühen Verteidigungen von Miami: 2000 bis etwa 2005", sagte der 44-Jährige beim "Monday Night Football" auf "ESPN".

Harte Anfangsjahre

Die Anfangsjahre seiner Karriere also, gegen Spieler wie Defensive End Jason Taylor und Linebacker Zach Thomas und eine Secondary um die Cornerbacks Patrick Surtain und Sam Madison sowie die Safeties Arturo Freeman und Brock Marion.

"Sie haben die gleiche Reihe aufgestellt, die gleiche Coverage, und ich glaube, die schlimmsten Spiele meiner Karriere waren gegen die Dolphins. 79 Yards im Passspiel, 115 Yards im Passspiel. Wir konnten keine Pässe abschließen. Es war peinlich. Und sie haben nichts anders gemacht."

Die Erinnerung täuscht ihn nicht.

2004 kam er bei einem Sieg der Patriots gegen Miami nur auf 76 Yards, in drei seiner neun Spiele gegen die Dolphins bis 2005 waren es weniger als 110 Yards.

Bescheidene Statistiken

Immerhin: Die Patriots gewannen von den neun Spielen sechs. Statistisch war Brady aber unter dem Strich tatsächlich nicht berauschend. Er brachte 55,4 Prozent seiner Bälle zum Mann, warf für 164 Yards im Schnitt, 13 Touchdowns und zehn Interceptions bei einem Passer Rating von 76,6.

So etwas bleibt im Gedächtnis. Auch nach fast 20 Jahren noch.

