Tampa Bay/München - Quarterback-Legende Tom Brady hat trotz sieben gewonnener Super Bowls noch nicht genug.

"Hoffentlich bin ich noch lange hier. Für viele Jahre", sagte Brady in der "Tampa Bay Times" über seine Zukunftsplanung im Trikot der Tampa Bay Buccaneers. In der vergangenen Saison verließ er nach sechs Titeln die New England Patriots, eine Entscheidung, die er alles andere als bereut.

"Was auch immer ich vor meinem Wechsel erwartet habe, es wurde alles übertroffen", erklärte Brady. Er schwärmte vor allem vom Leben in Tampa: "Die Stadt ist ein gut behütetes Geheimnis. Es ist eine kleine Stadt. Alles ist nah beieinander. Wir leben am Wasser."

Brady schwärmt vom Wetter in Florida

Auch das wärmere Wetter, im Vergleich zu seiner Station bei den Patriots, stellte der 43-Jährige heraus. "Du bist jeden Tag draußen und es macht einfach großen Spaß." Der Winter, wie in Boston, ist in Tampa Bay kein Thema. Er habe im Januar, Februar und März fast nur perfekte Tage gehabt, berichtete der NFL-Superstar.

Brady und die Buccaneers gehen als Titelverteidiger in die neue Saison und treffen zum Auftakt auf die Dallas Cowboys (Fr., ab 2:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

