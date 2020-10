München - Jordan Mailata hat einen langen Weg hinter sich. 2018 drafteten die Philadelphia Eagles den Australier an 233. Stelle. Der Pick macht sich nun zwei Jahre später bezahlt, denn der 23-Jährige hat den Sprung in die Startaufstellung geschafft.

Er selbst gab nun zu, dass er Zweifel hatte. "Ich hatte Zeiten, wo ich gedacht habe: 'Was mache ich hier eigentlich?' Ich habe mich das immer gefragt und dann habe ich realisiert, dass es das ist, was ich tun will", gestand Mailata in einer Presserunde am Donnerstag.

Gute Leistung gegen 49ers

Die ersten zwei Jahre waren nicht leicht für den ehemaligen Rugby-Profi. 2018 und 2019 überzeugte er im Trainingslager, aber landete im Laufe der Saison jeweils auf der Injured-Reserve-Liste. Deswegen waren sich die Eagles-Fans schon einig, dass er es 2020 nicht in den Kader schaffen würde.

Doch Mailata überzeugte die Trainer und startete am vergangenen Sonntag zum ersten Mal in einem Football-Spiel. Dabei profitiert er zwar von den Verletzungen von Andre Dillard und Jason Peters, dennoch zeigte er gegen die San Francisco 49ers, dass er ein solider Left Tackle ist.

Besser als Peters

"Als sich Dillard verletzt hat, musste ich wirklich in mein Spiel zurückfinden. Ich habe nämlich gedacht, dass sie nun auf mich vertrauen. Daher habe ich meine Techniken verfeinert", nennt der 23-Jährige den Grund für seine Entwicklung im Trainingslager.

Diese Entwicklung honoriert auch "ProFootballFocus". Mailata erhielt für seine bisherigen 82 Snaps, in denen er gespielt hat, eine Pass-Blocking-Note von 78. Damit belegt er Platz 17 aller Tackles und liegt dabei vor prominenten Namen wie Rick Wagner, Bryan Bulaga und eben Peters.

Nun steht jedoch eine schwere Aufgabe für ihn an. Mit den Pittsburgh Steelers wartet die wohl beste Defensive Line der Liga. 15 Sacks gelangen den Steelers in drei Spielen. Zudem reisen sie nach der Spielabsage gegen die Tennessee Titans ausgeruht an.

Ungewöhnlicher Weg

2017 sah es noch gar nicht danach aus, dass er mal gegen Spieler wie T.J. Watt spielen würde. Der Mann aus Bankstown sorgte dort noch in der U20 National Rugby League für Furore. Durch zahlreiche Videos wurde dann die NFL auf ihn aufmerksam und lud ihn zu einem Tryout für das International Pathway Program ein.

Bis dahin hatte er noch keine Berührungspunkte mit American Football. Er entschied sich im Tryout für die Left-Tackle-Position, weil er diese aus dem Film Blind Side kannte. Dort überzeugte er die anwesenden Trainer, zu denen auch sein aktueller O-Line-Trainer Jeff Stoutland zählte.

"Ich habe mir nur gedacht: 'Wow, der Kerl ist wirklich aggressiv und warum brüllt er mich die ganze Zeit an? Komm schon, ich bin gerade erst in den USA angekommen. Hör auf, mich anzuschreien'", erinnert sich Mailata an ein Meeting mit Stoutland während seines Trainings in der IMG Academy in Florida.

Mittlerweile verbindet die beiden aber eine besondere Beziehung. "Ich kann ihm sagen, wie ich mich wirklich fühle, und er hört sehr genau zu", beschreibt Mailata sein Verhältnis zu 'Stout'.

"Familie war sehr glücklich"

Dabei wird der Australier seinem Trainer auch erzählt haben, dass seine Familie erst komplett gegen seinen Wechsel zum Football war. Die Mailata-Familie ist nämlich eine Rugby-Familie und Jordan galt als der talentierteste von allen.

Diese Vorbehalte sind jedoch Geschichte. "Ich habe mit meiner Familie und engsten Freunden gesprochen. Sie waren alle sehr aufgeregt und sehr glücklich", sagte der 23-Jährige nach dem Spiel gegen die 49ers.

Jetzt möchte er auch noch die restlichen Kritiker von sich überzeugen. "Ich möchte nicht mehr als der Kerl bekannt sein, der mal Rugby gespielt hat. Ich will meine eigene Geschichte schreiben", erläutert Mailata sein großes Ziel. Mit der Leistung gegen die 49ers hat er den ersten Schritt in diese Richtung gemacht.

