Buffalo / München – Vor zwei Jahren scheiterten die Buffalo Bills in der Wild Card Round an den Jacksonville Jaguars. Nun soll gegen die Houston Texans (ProSieben MAXX und ran.de übertragen am Samstag live ab 22:00 Uhr) endlich der erste Playoff-Sieg dieses Jahrhunderts gelingen.

Tre'Davious White glaubt, dass seine Mannschaft sich gegenüber dem damaligen Playoff-Aus weiterentwickelt hat. "Ich denke, dieses Team ist seitdem noch mehr zusammengewachsen", sagt der Cornerback. "Wir haben Leute, die seit drei Jahren hier sind und daher wissen, was uns erwartet. Wir haben mehr Erfahrung."

White selbst gehört zu den Spielern, die sich am beeindruckendsten entwickelt haben. Er kam in der laufenden Saison auf sechs Interceptions. Kein Spieler in der NFL fing diese Saison mehr Bälle ab. Hinzu kommen zwei forcierte Fumbles, ein Sack und 58 Tackles. Kurzum: Der 24-Jährige ist ein absoluter Schlüsselspieler in der drittbesten Defense der NFL.

Es ist ihm fast unangenehm, als einziger Spieler dieser Defense in den Pro Bowl gewählt worden zu sein. "Jordan Phillips ist einer der Führenden der AFC bei Quarterback Sacks, Tremaine Edmunds spielt eine hervorragende Saison, Jordan Poyer ebenso. Es gibt niemanden in unserer Defense, der nicht zu unserem Erfolg beigetragen hat", sagt er.

Gleichwohl erfüllt sich für White, der 2017 in der ersten Runde von Buffalo gedraftet wurde, mit der Pro-Bowl-Nominierung ein Herzenswunsch. Bereits vergangene Spielzeit hatte er gemeinsam mit der Organisation der Buffalo Bills versucht, sich für den Pro Bowl in den Fokus zu rücken. Dazu wechselte White kurzerhand die Sportart und mutierte zum Eishockey-Trainer.

Die Tre'Davious White Goalie Academy

White drehte ein Werbevideo für seine Tre'Davious White Goalie Academy – also für eine Akademie für Eishockeytorhüter. Laut dem Video wurden dort unter anderem die NHL-Torhüter Carter Hutton und Linus Ullmark von den Buffalo Sabres trainiert. Selbst Hall-of-Fame-Torwart und Sabres-Ikone Dominik Hasek geriet bei der Eishockeyschule ins Schwärmen: "Eine Meisterklasse… Definitiv eine echte Schule."

In dem Video bewies White seine Coaching-Qualitäten, stand in der Eishalle neben den Goalies und gab lautstark Anweisungen. Damit soll er der Mannschaft geholfen haben. "Unsere Torhüter sind deutlich besser, seitdem sie mit Tre gearbeitet haben", schwärmt der Sabres-Spieler Kyle Okposo.

Learn from the best at the Tre White Goalie Academy of Louisiana (at Buffalo).



Enroll today: https://t.co/exmmlaXhwU pic.twitter.com/xo3IhJiUMi — Buffalo Bills (@BuffaloBills) December 11, 2018

White scheint ein echtes Multitalent zu sein, ist angeblich der beste Eishockey-Torwart in der Geschichte seiner Heimat Louisiana. "Ich habe noch nie ein Tor zugelassen", erzählt White. Der Grund dafür sind allerdings nicht seine Hockey-Fähigkeiten. Es ist vielmehr die Tatsache, dass er nie Eishockey gespielt hat.

Um genau zu sein: Bis zum Videodreh hatte er überhaupt keine Ahnung von diesem Sport. Das wird einem spätestens bewusst, wenn er den Sabres-Torwart Hutton fälschlicherweise als "Sutton" anspricht.

Und was ist mit der Tre'Davious White Goalie Academy? Ganz einfach: Die hat es nie gegeben.

Das Video sollte lediglich der Popularität von White dienen, damit mehr Fans bei dem Pro-Bowl-Voting für ihn stimmen. Dazu muss man wissen: Die Football-Mannschaft der Buffalo Bills gehört genauso wie die Eishockey-Mannschaft der Buffalo Sabres zu der "Pegula Sports and Entertainment" Company. Daher engagierten sich die Sabres für den Footballspieler der Bills.

Gemeinsamkeiten zwischen Cornerbacks und Torhüter

Bei dem Videodreh stellte White immerhin fest, dass es Parallelen zwischen Cornerbacks und Eishockey-Torhüter gibt: "Man möchte sich nicht blamieren. Wenn man der letzte Spieler in der Verteidigung ist und jemand fängt vor dir den Ball und macht den Touchdown, ist das alles, worüber letztendlich gesprochen wird. Ähnlich ist es im Eishockey, wenn jemand ein Tor schießt. Man will das Tor verteidigen."

Trotz der Bemühungen ging der Plan nicht auf: Tre'Davious White schaffte es in der vergangenen Saison nicht in den Pro Bowl. Möglicherweise weil die Zahlen der letzten Spielzeit nicht so beeindruckend waren wir in dieser Saison. In der Saison 2018 hatte er "nur" zwei Interceptions vorzuweisen und blieb ohne Fumble.

Insgesamt war die Saison der Bills vergangene Spielzeit mit sechs Siegen und zehn Niederlagen eher ein Übergangsjahr. Möglicherweise trug auch dies dazu bei, dass er nicht im Pro Bowl landete. Trotzdem war der Werbedreh für die fiktive Tre'Davious White Goalie Academy nicht umsonst – zumindest wenn man abergläubisch ist.

Hockey Akademie im Fernsehen als Ausbildungsstätte genannt

In Woche 15 der laufenden Saison bestritten die Buffalo Bills zur amerikanischen Prime Time das Sunday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers. Wie es bei diesen Spielen üblich ist, werden alle Spieler der Startformation im Fernsehen vorgestellt, indem sie per Videoeinblendung ihren Namen und ihre College-Herkunft nennen.

Das tat auch Tre'Davious White. Mit der kleinen Besonderheit, dass er als Ausbildungsstätte nicht sein College, nämlich die Louisiana State University, nannte, sondern die Tre'Davious White Goalie Academy.

Was dann folgte, war ein bärenstarker Auftritt des Cornerbacks. Mit seinen zwei Interceptions hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Bills die Steelers bezwangen und damit den Einzug in die Playoffs perfekt machten. Vielleicht greift er ja auch gegen die Texans noch einmal in die Eishockey-Trickkiste.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.