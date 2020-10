München/Foxborough - Neue Corona-Aufregung bei den New England Patriots. Der Klub hat das Freitagstraining abgesagt - nach Angaben von "ESPN" aufgrund eines positiven Tests.

Dabei handelt es sich wohl um Backup-Center James Ferentz, den die Patriots mittlerweile auf die Covid-19-Liste gesetzt.

Der positive Test ereignete sich nur einen Tag nachdem die Starspieler Stephon Gilmore und Cam Newton ins Training zurückgekehrt waren.

Beide waren zuvor positiv getestet worden und hatten einige Zeit in Quarantäne verbringen müssen.

Trotz des positiven Befunds hält die NFL an der Partie gegen die Denver Broncos am Sonntag um 19:00 Uhr (im Livestream auf ran.de) fest. Ursprünglich sollte die Partie am 5. Spieltag stattfinden, war aufgrund positiver Corona-Befunde auf den 6. verschoben worden.

