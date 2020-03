München - Thom Mayer ist optimistisch. Der Direktor der NFL Players Association (NFLPA) glaubt an einen Saisonstart 2020 - trotz der Corona-Pandemie.

Adam Schefter von ESPN gegenüber erklärte Mayer die Strategie der NFLPA im Umgang mit COVID-19. So habe man ein Expertengremium installiert, das alle Belange rund um das Virus erörtere.

Ihm gehörten Mitglieder namhafter Universitäten an, Vertreter des Weißen Hauses und des State Departments sowie Mitarbeiter von Dr. Anthony Fauci, der das National Institute of Allergy and Infectious Diseases leitet.

Die erste Zusammenkunft des Gremiums habe laut Mayer etwa zur Schließung aller NFL-Sportstätten geführt.

9/11 als Erfahrungswert

Mayer hat Erfahrung mit Ausnahmezuständen. Bereits während der Terroranschläge des 11. Septembers zeichnete er als verantwortlicher Physiker im Pentagon verantwortlich.

Sein Gremium habe die Liga nun gebeten, Pläne für die zukünftige Austragung sicherer Spiele zu entwerfen. "Wir haben einige kluge Menschen hier in Amerika. Und ich denke, wir werden das hinbekommen."

Die Gedanken, so Mayer, gingen dabei in diverse Richtungen: "Geisterspiele, wie sie die NBA angedacht hat, wären möglich. Aber auch die Frage, wie wir Menschen sicher in die Stadien bekämen, wird diskutiert."

Bedingungen für den Neustart

Nach vier Monaten des Shutdowns kann sich Mayer - Stand jetzt - eine geregelte Rückkehr zum Trainingsbetrieb vorstellen - in Form von speziellen Camps, an denen nur die wichtigsten Personen teilnehmen.

Ohne Zuschauer also: "Je weniger Menschen dabei wären, desto weniger könnten als potenzielle Träger des Virus unsere Athleten gefährden."

NFL-Stars als Vorbilder

Seine zuversichtliche Einschätzung der Lage unterfütterte er zudem durch die vorbildliche Haltung einiger NFL-Stars.

Besonders Drew Brees habe ihn beeindruckt: Nach dessen Spende über fünf Millionen Dollar an die Stadt New Orleans sei vom Quarterback der Saints das Gebot der Stunde gekommen: "Hängt Euch rein, bleibt stark."

Vermutlich Anfang Juni, so die Einschätzung Mayers, werde man die Chancen auf einen Start der diesjährigen NFL-Saison genauer einschätzen können.

