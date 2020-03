New York - Der 85. Draft in der National Football League (NFL) soll trotz der Corona-Pandemie am geplanten Termin Ende April stattfinden. Dies teilte Commissioner Roger Goodell am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Der Draft findet vom 23. bis 25. April (live auf ProSieben MAXX) in Las Vegas/Nevada statt, die besten Nachwuchstalente werden in sieben Runden auf die 32 Teams verteilt.

Die ursprünglich geplanten öffentlichen Veranstaltungen rund um das Event in der Spielermetropole waren bereits abgesagt worden. Die Gesundheitsbehörden haben große Versammlungen verboten und auf Abstandhalten gedrängt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Keine Talente und Familien beim Draft vor Ort

"Aufgrund der einzigartigen Umstände in unserem Land, muss der Draft auf eine andere Art und Weise durchgeführt werden. Wir werden keine Talente und deren Familien zum Draft vor Ort einladen, und der Draft selbst wird in einer Weise durchgeführt und im Fernsehen ausgestrahlt werden, die die aktuellen Bedingungen widerspiegelt", teilte Goodell mit.

Die NFL hatte ursprünglich eine große Show geplant. Im künstlichen See vor dem luxuriösen Hotel- und Spielkasinokomplex Bellagio mit seinen weltberühmten Wasserfontänen sollte eine schwimmende Bühne aufgebaut werden, dorthin sollten die Spieler mit einem Boot gebracht werden. Die Draft-Hauptbühne wird nicht auf dem Wasser schwimmen, sondern vor dem Caesars Forum stehen.

Nach Las Vegas ziehen zur kommenden Saison die Oakland Raiders um. Das Team spielt im geschätzt 1,8 Milliarden Dollar teuren Allegiant Stadium.

