München/Seattle - Ungeachtet der Verpflichtungen von Marshawn Lynch und Robert Turbin in der Vorwoche sehen sich die Seahawks auch weiterhin nach verfügbaren Running Backs um.

Am Montag empfing die Franchise unter anderem die beiden Free Agents Alex Collins und Roc Thomas zum Probetraining, wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet. Tanner Lee, Marcus Simms und Jaylen Smith sollen ebenfalls vorgespielt haben.

Collins ist kein unbekannter Name in Seattle. Der 25-Jährige wurde in der fünften Runde des Drafts 2016 ausgewählt und absolvierte elf Spiele in seiner Rookie-Saison.

Vor der Spielzeit 2017 wurde Collins dann entlassen und spielte in der Folge zwei Jahre für die Baltimore Ravens. In diesem Jahr war der Spieler aufgrund einer Verletzung sowie wegen einer von der NFL verhängten Drei-Spiele-Sperre wegen Drogenbesitzes außen vor. Damit könnten die Seahawks nach Lynch und Turbin den dritten alten Bekannten an ihre alte Wirkungsstätte zurückholen.

Der 24-Jährige Thomas machte in der Vorsaison als Rookie fünf Partien für die Minnesota Vikings, wurde dort im Juli entlassen und überstand in der Folge auch nicht den Cut in der Preseason bei den Jacksonville Jaguars.

Seahawks halten Augen nach Verstärkungen offen

"Wir stellen nur sicher, dass wir alles unternehmen, was in unserer Macht liegt", erklärte Head Coach Pete Carroll am Montag: "Wir sehen uns nur um. Wir konkurrieren weiter und sehen, wer verfügbar ist."

"Beast Mode" Lynch kam bei seiner Rückkehr gegen die San Francisco 49ers auf zwölf Rush-Versuche für 34 Yards und einen Touchdown.

Seattle wurde in den vergangenen Wochen hart von der Verletzungsseuche getroffen. Für das angestammte Personal im Backfield um Chris Carson, Rashaad Penny und C. J. Prosise ist die Spielzeit bereits vorzeitig beendet.

In der ersten Playoff-Runde bekommt es das Team mit den Philadelphia Eagles zu tun.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.