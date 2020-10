Nashville/München - Wenn die Tennessee Titans in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (live ab 0:50 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) auf die Bufallo Bills treffen, fehlen ihnen insgesamt acht Spieler, die sich auf der COVID-Reserve-Liste befinden.

Liga will Titans nicht bestrafen

Einem Bericht von "ProFootballTalk" zufolge sind sich mehrere Quellen innerhalb der oberen Führungsriege der NFL-Teams einig, dass die Titans trotz ungehindertem Corona-Ausbruch ohne Strafe davonkommen werden. Das kommt durchaus überraschend, da die Liga zuvor harte Strafen bei Verstößen gegen die Coronauflagen angedroht hat.

Die Titans sind zwar nicht das einzige Team, das mit Coronafällen zu kämpfen hat. Doch während sich bei den Titans insgesamt 24 Mitglieder aus Trainerstab und Team mit dem Virus infiziert haben, konnten die restlichen Franchises die Ansteckungskette meistens schnell unterbrechen, woraufhin es nur ein paar Spieler erwischte.

Deshalb irritieren die Aussagen von General Manager Jon Robinson, der am Montag angab, dass sich die Titans "ziemlich konform" an die Auflagen der NFL gehalten haben. Lediglich beim Tragen der Masken würde er lügen, wenn er sagt, die Titans seien bei "100 Prozent" gewesen.

Trainierten die Titans trotz Verbot seitens der NFL?

In den sozialen Netzwerken machten zuletzt Bilder die Runde, welche mehrere Titans-Spieler beim Training an einer naheliegenden High School zeigen sollen, obwohl das Trainingsgelände von der NFL offiziell geschlossen wurde. Darüber berichtete unter anderem "The Guardian", dem eine anonyme Quelle vorliegen soll.

UPDATED: @ryantannehill1 was there#Titans broke protocols, gathered for a workout last week https://t.co/rjagsNd0eF — Paul Kuharsky (@PaulKuharskyNFL) October 7, 2020

Angeblich war unter den trainierenden Spielern auch Quarterback Ryan Tannehill. Von der NFL und den Titans gab es zu der Thematik bislang kein offizielles Statement. General Manager Robinson stellte lediglich klar: "Wir waren extrem transparent mit allen Partnern während dieser besonderen Situation", wird er von "Associated Press" zitiert.

Während der vergangenen Woche forderten viele Fans über Social Media eine harte Strafe für die Titans. Wie es nun scheint, bekommen sie eine letzte Chance, den Ausbruch glaubhaft in den Griff zu kriegen.

Auch Quarterback Ryan Tannehill will hier anknüpfen: "Wir müssen es so behandeln, als ob jeder das Virus hätte", sagte er zu "FOX News Nashville": "Nur zu testen wird uns nicht davon abhalten, das Virus zu bekommen, deshalb müssen wir uns an die Protokolle inner- sowie außerhalb der Einrichtungen halten."

Um einen weiteren Fall wie bei den Titans zu verhindern, verschärfte die NFL am Montag erneut die Corona-Protokolle für die Teams. Ab sofort sollen alle Spieler, Trainer und Betreuer auch am Spieltag getestet werden. Damit soll gesichert werden, dass sich die Teams nicht gegenseitig anstecken können und jeweiligen Mannschaften isoliert eingestuft werden können.

