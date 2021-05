München - Das Thema "Impfen" wird in der NFL weiterhin heiß diskutiert. So mauserten sich zuletzt die Buffalo Bills zum möglichen Problemteam, weil ein Großteil der Spieler eine Impfung gegen das Coronavirus grundsätzlich abzulehnen scheint.

NFL könnte Impfquote einführen

Spieler die vollständig geimpft sind, dürfen bereits mit einigen Lockerungen in der Saisonvorbereitung rechnen. So müssen diese in den Team-Einrichtungen keine Maske mehr tragen und können sich deutlich freier als zuvor auch Abseits des Platzes bewegen.

Wie Peter King bei "Football Morning in America" berichtet, denkt die NFL derzeit über eine festgelegte Impfquote innerhalb der Teams nach. Diese müsse erreicht werden, um größtenteils zu den Abläufen zurückkehren zu können, wie sie es vor der Pandemie gab.

Als Richtmarke könnten hier 85 Prozent innerhalb des Teams dienen, die bereits in anderen Sportarten wie in er MLB (Baseball) eingeführt wurde. Wird diese hypothetische Marke erreicht, könnten die Spieler wieder auswärts das Hotel verlassen, Essen gehen oder anderen Aktivitäten nachgehen.

Schwieriges Thema innerhalb der Spielergemeinschaft

Ob die Teams letztlich diese Marke überhaupt erreichen könnten, bleibt abzuwarten. So gibt es dem Bericht zufolge im Moment sogar ein Team, das eine Impfquote von unter 40 Prozent aufweist. Anbetracht der erfolgreichen Impfkampagne in den USA, bei der jeder Freiwillige die unmittelbare Möglichkeit auf eine Impfung hat, gilt dieser Wert als deutlich zu niedrig.

Die zuvor erwähnten Buffalo Bills sind ebenfalls skeptisch, ob die Spieler dem Aufruf zum gemeinsamen Impfen derzeit folgen würden. "Ich bin besorgt darüber", erklärte Bills-Head-Coach Sean McDermott auf die Frage, ob das Team derzeit eine diskutierte Impfquote erreichen könnte.

So sollen sich vor allem junge Spieler deutlich eher für eine Impfung entscheiden, weil diese sonst eine Nichtbeachtung im Kader fürchten. Es ist davon auszugehen, dass die NFL demnächst eine erneute Anpassung der Impf- und Coronaregeln bekannt gibt.

