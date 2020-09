New York/München - Die New York Giants sind mit einer Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers in die neue NFL-Saison gestartet. Nach dem Spiel fand der neue Head Coach Joe Judge dennoch lobende Worte für seine Mannschaft und insbesondere Quarterback Daniel Jones.

Durchwachsenes Spiel gegen Pittsburgh

"Ich bin stolz, dass er durchweg so aggressiv gespielt hat. Auch der Zusammenhalt der Mannschaft hat mich sehr stolz gemacht", erklärte Judge gegenüber einigen Pressevertretern nach dem Spiel.

Die Giants unterlagen den Pittsburgh Steelers am Dienstagmorgen mit 16:26 und bissen sich an der guten Defense der Steelers die Zähne aus. Jones hatte einen durchwachsenen Start in die neue Spielzeit, zwar gelangen dem jungen Spielmacher 279 Yards und zwei Touchdowns, aber eben auch zwei Interceptions.

Zweite Interception tat besonders weh

Dabei dürfte besonders der zweite Fehlwurf geschmerzt haben. Knapp drei Minuten vor dem Ende des dritten Quarters standen die Giants wenige Meter vor der Endzone der Steelers - beim Stand von 10:16.

"An der gegnerischen Goal Line darf dir so etwas nicht passieren", urteilte Judge über die Interception, die einen 19-Play-Drive der Giants abschloss. "Ich werde mit Daniel darüber reden, den Film analysieren und die Geschehnisse aufarbeiten."

Langsame Entwicklung

Der Erstrundenpick aus dem Draft 2019 geht in seine erst zweite NFL-Saison und steht noch am Anfang seiner Entwicklung als Quarterback. Im Vergleich zur vergangenen Saison zeigte Jones gegen die Steelers dennoch Fortschritte, die sich allerdings mit einigen unüberlegten Entscheidungen und Würfen abwechselten.

