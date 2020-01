München - Tanking für Tua. Monatelang war dies ein geflügelter Satz in der NFL. Verbunden in erster Linie mit den Miami Dolphins, die tatsächlich in Verdacht standen, die Saison abzuschenken.

Um den ersten Pick für den Draft 2020 zu bekommen. Um dann Tua Tagovailoa auszuwählen. Quarterback und College-Superstar.

Bis er sich im November die Hüfte auskugelte und alles anders kam.

Das schlechteste Team der Liga wurden die Cincinnati Bengals, und die werden sich wohl Joe Burrow schnappen, Heisman-Gewinner und College-Champion mit den LSU Tigers.

Und Tagovailoa? Der verkündete Anfang Januar, dass er trotz der Verletzung am Draft teilnehmen will. Er hätte theoretisch bei der Alabama Crimson Tide noch sein Senior-Jahr absolvieren können.

Klare Sache für die NFL? Von wegen!

Wie er jetzt verriet, war es eine knappe Geschichte. Fast wäre er tatsächlich am College geblieben. "Ich war sehr nah dran", sagte Tagovailoa. "Ich habe mich mit meiner Familie zusammengesetzt, meinen Eltern, um zu sehen, wo ihre Herzen bei dieser ganzen Sache waren." Gemeinsam wurde dann der Weg in die NFL beschlossen.

Begünstigt wurde die Entscheidung auch durch die behandelnden Ärzte, denn es wird von seiner Gesundheit abhängen, wo er am Ende landen wird. Die Prognosen für seine Reha sind hervorragend. Mitte des Monats kündigte er an, dass er zum NFL Combine (23. Februar bis 2. März) nach Indianapolis reisen, dort aber weder den Ball werfen noch an einem der Drills teilnehmen wird.

Verrückte Fans

Für ihn war es "verrückt, dass die Fans sich für dich interessieren und du noch nicht einmal entschieden hast, dass du in die NFL gehst".

Denn wie das so ist, wünschen sich Fans schwächelnder Teams einen Franchise-Quarterback, der sie ins Glück führt. Und Tagovailoa ist trotz der Verletzung immer noch ein heißer Kandidat für die Top 10.

