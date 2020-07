München – Humor kann er. Denn Tua Tagovailoa bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass Ryan Fitzpatrick sein Vater sein könnte.

Nicht ganz so charmant für den 37-Jährigen, der allerdings tatsächlich eine ähnliche Rolle für den 22 Jahre alten Hoffnungsträger der Miami Dolphins in der NFL übernehmen soll.

Mentor trifft es in dem Zusammenhang dann aber doch besser.

Doch Lehrer und Schüler hin oder her: Mit Fitzpatrick duelliert sich Tagovailoa um den Starter-Job in Miami für die anstehende Saison (live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Großer Respekt

"Ich habe großen Respekt vor so einem Kerl", sagte Tagovailoa der "New York Post": "Wie er sich um seinen Körper kümmert, wie er sich um Dinge außerhalb des Feldes kümmert. Er hat die Einstellung eines Trainers, aber das Herz eines Spielers."

Die Mischung kann das große Quarterback-Versprechen, der im Draft an fünfter Stelle ausgewählt wurde, gut gebrauchen, denn die Offseason, die Vorbereitung, sie war inmitten der Coronavirus-Pandemie ganz anders als sonst.

Was vor allem die Rookies wie Tagovailoa trifft, die sich nur virtuell mit den Teamkollegen treffen konnten, oder zu einzelnen, privaten Workouts, wenn überhaupt. Von einem Rookie Mini Camp oder OTAs mal ganz zu schweigen.

Bei Tagovailoa kommt hinzu: Es ist mehr als neun Monate her, dass er zuletzt auf einem Platz stand und unter Wettbewerbsbedingungen Football gespielt hat. Erst die schwere Hüftverletzung, dann die Reha, und dann die Pandemie.

Was seine Situation nicht einfacher macht.

Doch er stellt klar: "Ich bin bereit. Man bekommt das Kribbeln, wieder auf das Feld zu gehen, um mitmischen zu können. Es wird eine neue Szenerie, das ist also noch aufregender."

Lob von den Teamkollegen

Auch die Teamkollegen konnten das unter den gegebenen Umständen bereits sehen. "Der Junge ist bereit. Er tut alles, damit er gesund ist. Er ist ein fleißiger Junge. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich freue mich darauf zu sehen, was er dieses Jahr bringt. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich denke, er wird es gut machen“, sagte Linebacker Jerome Baker.

Die Einstellung kommt, und auch, dass er, wenn er an der Seitenlinie steht, um den Backup zu machen, eben auch das machen wird.

Lernen – das ist die Devise. Denn die NFL ist für College-Abgänger eine andere Welt, in der Pandemie sowieso.

"Man muss es Tag für Tag nehmen", so Tagovailoa. "Lerne von den Routiniers. Lerne von den Jungs, was sie zu sagen haben. Ich denke, je nachdem, wie man die Informationen aufnimmt und wie man sie umsetzt, wird es bestimmen, wie erfolgreich man in dieser Liga ist."

Zur Not ist ja auch noch Papa Fitz da.

