München - Kalte Füße wären ein wenig übertrieben. Eine gehörige Portion Respekt trifft es vielleicht besser. Jetzt, da der Draft näher rückt, wird auch der Traum realer.

Und damit auch die Vorfreude, vermischt mit Anspannung.

Bei Tua Tagovailoa ist es auch eine Menge Ungewissheit.

Fast auf dem College geblieben

Der Quarterback der Alabama Crimson Tide hat sich aufgrund seiner schweren Verletzung erst nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, am Draft 2020 (23. bis 25. April) teilzunehmen. Zuletzt hatte er noch verraten, dass er fast auf dem College geblieben wäre.

Die Reha läuft hervorragend, und davon, was er im Vorfeld des Draft zeigen kann, wird es auch abhängen, wann ihn am Ende ein Team auswählt. Prognosen hin oder her: Was in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird, weiß jetzt noch niemand.

Zahlreiche Experten tippen, dass es der 21-Jährige, der als sicherer Nummer-1-Pick galt, bevor er sich die Hüfte auskugelte, immer noch in die Top Ten schafft. Wenn die Reha das hält, was ihr Verlauf verspricht.

Ins kalte NFL-Wasser

Je nach Team könnte das aber auch bedeuten, dass er ins kalte NFL-Wasser geworfen wird.

Dabei wäre sowohl ihm als auch seinem Agenten Leigh Steinberg lieber, Tagovailoa käme in den Genuss des "Modells Patrick Mahomes".

Der 24-Jährige wurde 2017 von den Kansas City Chiefs an zehnter Stelle ausgewählt und durfte sich ein Jahr lang hinter Routinier Alex Smith entwickeln. Mahomes eroberte danach die NFL im Sturm, wurde 2018 MVP und steht mit den Chiefs am Sonntag im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Und ist ebenfalls ein Klient von Steinberg.

"Patrick erhielt großartige Hilfe durch die Tatsache, dass er ein Jahr hinter Alex Smith lernte, und Alex ein toller Mentor war", sagte Steinberg: "Es braucht die richtige Persönlichkeit im aktuellen Quarterback, um den nächsten jungen Quarterback hervorzubringen."

Ein Jahr Zeit zum Lernen

Sein Wunsch: "Dass er zu einem Team geht, das ihm ein Jahr Zeit gibt, um das System zu erlernen und alles zu tun, bevor der Druck des Starters auf ihm lastet."

Und Tagovailoa selbst? Er kann mit beidem leben, hätte aber auch nichts gegen einen Mentor, der ihn an die Hand nimmt.

"Wenn ich mich hinter jemanden setzen könnte, wäre das viel besser für mich", sagte er. "Unter einem Routinier zu lernen, um das Spiel einfach ein bisschen besser zu verstehen, bevor ich ins Feuer geworfen werde."

