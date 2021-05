München/Foxborough - Selten werden 30-Jährige, die noch nie einen Snap in der NFL gespielt haben, von Teams unter Vertrag genommen. Und wenn, dann wird darüber nie groß berichtet.

Im Fall von Tyler Gaffney ist das jedoch anders. Der Running Back unterschreibt bei den New England Patriots, nachdem er 2018 eigentlich seine Football-Karriere beendet hatte, um Baseball zu spielen.

Football und Baseball im College

Der Kalifornier kehrte 2018 zurück in die Minor League Baseball, also in den Sport, den er am College in Stanford bereits neben dem Football betrieben hatte. Es war ein kurzes Intermezzo, er beendete seine Karriere 2019 gleich wieder.

Bereits 2012 spielte er eine Saison für ein Farmteam der Pittsburgh Pirates als Rookie, allerdings kehrte er nach der Spielzeit 2012 zm Football-Team der Stanford Cardinals zurück.

In der Saison 2013 explodierten seine Leistungen dann, in 14 Spielen gelangen ihm über 1.700 Rushing Yards und satte 21 Touchdowns. Diese Saison brachte ihn in den NFL Draft, mit einer etwas schwächeren Spielzeit wäre sein Traum von der NFL wohl schon vorbei gewesen, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

2014 wurde Gaffney von den Carolina Panthers an 204. Stelle in Runde sechs gedraftet, schaffte es allerdings nicht den 53-Mann-Kader. Nachdem seine folgenden Stationen bei den Patriots und den Jacksonville Jaguars von Verletzungen geprägt waren, beendete er seine Laufbahn als Football-Spieler, um es dann noch einmal für ein Jahr im Baseball zu versuchen.

Chancen auf Spielzeit in New England gering

Ob der zweimalige Super-Bowl-Champion (2014 und 2016) sieben Jahre nach dem Draft seinen ersten Snap in einer NFL Regular Season spielen kann, ist jedoch mehr als fraglich.

Die New England Patriots sind bei den Running Backs mit James White, Sony Michel, Damien Harris, Brandon Bolden und Rookie Rhamondre Stevenson gut besetzt, auch eine Rückkehr von Rex Burkhead ist noch nicht völlig vom Tisch.

Allerdings sind die Patriots bekannt dafür, Spieler, die vorher niemand auf dem Zettel hatte, aus dem Hut zu zaubern, die dann auftrumpfen. Erst vor zwei Jahren schaffte es Fullback Jakob Johnson ins aktive Roster des damaligen Super-Bowl-Champions. Er geht 2021 in seine dritte Saison bei den Patriots.

