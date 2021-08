München - Tyreek Hill scheint derzeit nicht ganz ausgelastet zu sein. Ein Umstand, der der Sportwelt ein episches Ereignis bescheren könnte. Denn der wieselflinke Wide Receiver der Kansas City Chiefs scheint Usain Bolt zu einem Sprintduell reizen zu wollen.

Das Beste: Der schnellste Mann der Welt, der seine Laufschuhe vor vier Jahren an den Nagel gehängt hat, ist anscheinend alles andere als abgeneigt. "Ich habe ihm schon geschrieben: 'Wenn du weiter darüber redest, trete ich vielleicht an.'", verriet der 34-Jährige in der "Dan Patrick Show".

Hill gegen Bolt über 70 Meter?

Der frühere "ESPN"-Reporter bereitete während des Gesprächs schon den Roten Teppich aus. So schlug er vor, wenn Hill als Footballer den 40-Yard-Dash kenne und Bolt die 100 Meter, sollten sich beide doch bei 70 Metern treffen.

Der Jamaikaner findet zwar: "Ich glaube immer noch nicht, dass er mich in 40 Metern schlagen kann." Allerdings gab er auch zu bedenken: "Ich bin groß, deshalb brauche ich einige Zeit, um ins Laufen zu kommen."

Heißt wohl: Je kürzer die Strecke, desto besser müssten Hills Chancen stehen.

Bolt 17 Zentimeter größer - und schneller über 40 Yards

Tatsächlich trennen beide 17 Zentimeter an Körpergröße. Bolt misst 1,95 Meter, der wegen seiner Beschleunigung auch "Cheetah" - also Gepard - gerufene Hill 1,78 Meter.

Und auch über die NFL-Distanz hat der zweifache Weltrekordhalter offenbar die Nase vorn: Wurden bei Hill 2016 während des Pro Day 4,29 Sekunden für 40 Yards verbucht, will Bolt die Distanz schon in 4,22 zurückgelegt haben.

Patrick könnte sich das Duell eine Woche nach dem Super Bowl vorstellen, wie er im Gespräch mit dem Sprintstar erklärte. Oder gleich am Super-Bowl-Wochenende, falls die Chiefs dann nicht dabei sein sollten. Das wäre dann wirklich ein würdiger Rahmen.

Sprint um Olympia-Gold und Super-Bowl-Ring?

Der Vorschlag des Journalisten, um die Motivation der beiden Protagnisten bis in die Haarspitzen zu erhöhen: Bolt solle eine seiner acht olympischen Goldmedaillen aufs Spiel setzen, Hill dafür seinen Super-Bowl-Ring. "Das wäre groß", jubilierte der Jamaikaner, doch: "Ich denke nicht, dass er sich darauf einlassen wird." Noch besitzt der Chiefs-Star nur einen der begehrten Ringe.

Die Reaktion des fünfmaligen Pro Bowler, der Bolt vor einigen Wochen am Rande des Training Camps als "alt" und "am Ende" bezeichnet hatte, ließ nicht lange auf sich warten. "Jemand verschafft ihm Aufmerksamkeit", schrieb Hill zu dem Twitter-Video. Das Emoji dazu lässt allerdings eher darauf hindeuten, dass ihm doch ein paar Zweifel gekommen sein könnten.

Dabei ist doch anscheinend alles vorbereitet für ein Event, das nicht nur NFL-Fans in seinen Bann ziehen würde.

someone give him some attention 😬 https://t.co/rkoIt1Dl94 — Ty Hill (@cheetah) August 12, 2021

