München - In der Saison 2013 brannte der junge Josh Gordon mit gerade einmal 22 Jahren 1.646 Receiving Yards auf den NFL-Rasen. Acht Jahre später ist von den besonderen Leistungen des Wide Receivers nur noch wenig übrig.

Seit Dezember 2019 ist Gordon in der NFL, mit kurzer Unterbrechung, aufgrund der Einnahme unerlaubter Substanzen gesperrt - auf unbestimmte Zeit. Denn es war nicht sein erster Verstoß gegen die Regularien. Zuvor bestrafte ihn die NFL bereits viermal für ähnliche Vergehen.

Jetzt beantragte der mittlerweile 30-Jährige wohl zum wiederholten Mal die Begnadigung. Das berichtet "ESPN" mit dem Verweis auf ligainterne Quellen. Die letzten Drogentests soll er allesamt bestanden haben.

Schon mehrfach begnadigt

Demnach sei Gordon in den vergangenen drei Monaten stichprobenartig von der NFL auf Drogen getestet worden, berichtete "ESPN". Alle Tests sollen negativ ausgefallen sein. Per Brief habe er NFL-Commissioner Roger Goodell nun um seinen Wiedereinstieg in die Liga gebeten.

Dem Bericht zufolge wolle Gordon noch in der Offseason an einem Trainingslager teilnehmen. Bei welchem Team der Skandal-Profi anheuern möchte, ist allerdings bisher nicht bekannt.

2012 wurde Gordon erst in der 2. Runde des Supplemental Draft von den Cleveland Browns gezogen. Schnell zeigte der damals 21-Jährige, dass er eine ganz große NFL-Karriere hinlegen kann. Schon in seiner zweiten Saison legte er die besagten 1.646 Receiving Yards hin und gehörte damit zu den besten Receivern der Liga. Doch schon in dieser fabelhaften Saison wird er zum ersten Mal wegen Drogenmissbrauchs gesperrt - zwei Spiele muss Gordon damals pausieren.

Super-Bowl-Champion trotz x-ter Sperre

Im August 2014 überführte ihn die NFL erneut dem Drogenkonsum, es folgt eine satte Sperre von einem Jahr. Im November 2014 kehrte Gordon zu den Browns zurück, nur um einen Monat später die nächste einjährige Sperre zu kassieren. Erst 2016 kehrt er wieder zurück in die NFL. Doch es dauerte viele Monate, bis der Receiver wieder fit auf dem Platz stehen konnte.

Trotz langer Ausfallzeiten dominierte Gordon immer noch. 2018 ging er zu den New England Patriots, fing dort in elf Spielen 720 Yards (18 Yards pro Catch). Im Saisonendspurt wurde er allerdings wieder suspendiert. Die Patriots holten kurz darauf den Super Bowl - allerdings ohne Gordon. Ein endloses Karussell.

Nach einem weiteren Jahr in New England und einem kurzen Intermezzo bei den Seattle Seahawks kassierte Gordon im Dezember 2019 schließlich die unbefristete Sperre, wegen der er bis heute nicht auf den NFL-Rasen zurückkehren durfte. Im Dezember 2020 wurde seine Sperre kurz aufgehoben, nach ein paar Trainingseinheiten bei den Seahawks und einem Rückfall aber wieder geltend gemacht.

Im Februar dieses Jahres versuchte sich Gordon in der Fan Controlled Football League, gemeinsam mit seinem ehemaligen Browns-Kollegen Johnny Manziel. Ob die zerfahrene Karriere von Josh Gordon noch eine Chance in der NFL bekommt, ist bislang allerdings nicht klar. Einen geltenden Vertrag hat er nicht mehr. Gordon würde also als Free Agent in die NFL zurückkehren.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.