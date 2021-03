München - Was für Spieler gilt, gilt auch für Coaches: Der Übergang vom College-Football in die NFL ist alles andere als leicht. Nick Saban kann ein Lied davon singen.

Als einer der besten College-Coaches des Landes verließ er 2004 LSU und wechselte zur Saison 2005 in die große weite NFL-Welt zu den Miami Dolphins. Dort konnte er mit einer Bilanz von 15-17 jedoch nicht wirklich Fuß fassen.

2007 war Saban schon zurück in der NCAA bei den Alabama Crimson Tide, um dort eine Dynastie aufzubauen. Mit sechs National Championships in den letzten zwölf Jahren gilt Saban als bester College-Coach der Geschichte.

Dass es mit einer ebenso großen NFL-Karriere nicht sein sollte, hängt ihm trotzdem nach. Damit muss er leben.

Meyer versucht es in der NFL

Der nächste erfolgreiche College-Coach, der sich nun in der National Football League versuchen möchte, ist Urban Meyer.

Der 56-Jährige arbeitete von 2005 bis 2010 bei den Florida Gators und errang 2006 sowie 2008 die National Championship. Nachdem sich Meyer 2010 aus gesundheitlichen Gründen freistellen ließ, wurde er zur Saison 2011 Coach der Ohio State Buckeyes.

Bei den Buckeyes gewann Meyer 2015 ebenfalls die National Championship. 2019 beendete er sein Gastspiel in Ohio und nannte später erneut gesundheitliche Gründe für seinen Abschied.

Bei den Jaguars wird er sich nun mit der einen oder anderen Niederlage mehr abfinden müssen.

Das Team befindet sich derzeit im radikalen Umbruch und wird in der kommenden Saison wohl kaum ernsthaft um die Playoffs mitspielen können.

Trotzdem hat Meyer nicht vor, sein Projekt in Florida bei Misserfolg schnell wieder zu verlassen. Eine Rückkehr zum College Football kann er sich gegenüber "NBCSports" erstmal nicht vorstellen.

Rückkehr zum College Football? "Null Chance"

"Null Chance, dass das passieren wird. Ich weiß nicht, was Coach Saban durchgemacht hat. Das ist sein Business", gibt der dreifache College-Champion an. Ausschließen, dass er sich mit der Alabama-Legende in Verbindung setzt, will er jedoch nicht.

"Vielleicht werde ich mich mal mit ihm unterhalten. Er ist ein Freund und ich empfinde ihm gegenüber großen Respekt. Es ist trotzdem etwas anderes. Ich bin fest entschlossen. Es wird sicherlich einige Rückschläge und Niederlagen geben, das wird neu für mich sein. Darauf muss ich mich mental einstellen und daran arbeite ich", sagte er.

Wie viele Niederlagen es für Meyer setzt, hängt natürlich auch von seinem Kader ab. Die Jaguars haben aufgrund ihrer schwachen Saison 2020 immerhin den Luxus, im Draft an erster Stelle zu picken.

Jaguars freuen sich auf Trevor Lawrence

Wen die Franchise aus Jacksonville auswählt, ist längst kein Geheimnis mehr: "Wir tendieren zu Trevor Lawrence. Das ist die Richtung, die wir eingeschlagen haben", bestätigt der Head Coach.

Damit wird Meyer einen der gehyptesten College-Quarterbacks dieses Jahrtausends in seinen Reihen haben. Für beide gilt es dann, den großen Erfolg aus der NCAA auf die große NFL-Bühne zu übertragen.

Während es für Lawrence ausgeschlossen ist, als Spieler jemals wieder im College zu spielen, kann sich Meyer - entgegen seiner aktuellen Pläne - im Zweifel immer noch für eine Rückkehr entscheiden.

Wie erfolgreich ein solches Comeback aussehen kann, wird ihm Nick Saban sicherlich erzählen können.

Tim Althoff

