Miami/München - Tom Brady dürfte sich vor Angeboten kaum retten können, wenn er am 18. März erstmals offiziell als Free Agent geführt wird. Nach 20 Jahren bei den New England Patriots mit sechs Super-Bowl-Siegen. Ob er dem in diesem Jahrtausend erfolgreichsten NFL-Klub treu bleiben wird oder sich einen anderen Arbeitgeber sucht, wird derzeit nicht nur an Stammtischen eifrig diskutiert.

Der Ausgang ist dabei offenbar völlig offen. Die beiden "ESPN"-Reporter Dan Graziano und Jeremy Fowler scheinen jedoch einen Hinweis bekommen zu haben, der auf eine Luftveränderung des "GOAT" hinzuweisen scheint.

Brady soll wieder mit Brown zusammenspielen wollen

Sie wollen von zwei Antonio Brown nahestehenden Personen erfahren haben, dass Brady mit dem Star-Receiver in stetigem Kontakt stehe. Zudem habe der Quarterback "AB" mitgeteilt, dass er mit ihm bei seiner nächsten Station zusammenspielen wolle.

Brady und Brown, beide in den vergangenen Jahren Dominatoren auf ihren Positionen, standen bislang nur einmal Seite an Seite auf dem Feld. In Week 2 der vergangenen Saison beim 43:0 der Patriots bei den Miami Dolphins fing der aus der Stadt in Florida stammende 31-Jährige vier Pässe von "TB12" für 56 Yards samt Touchdown.

Brown nach einem Einsatz bei den Patriots entlassen

Wenige Tage danach wurde Brown von der Franchise aus Foxborough jedoch wieder vor die Tür gesetzt - weil er den Verantwortlichen einige Verfehlungen im Privatleben verschwiegen haben soll. So sieht sich der siebenmalige Pro Bowler Vergewaltigungsvorwürfen seiner ehemaligen Personal-Trainerin ausgesetzt.

Seit Brown Free Agent ist, kam es zudem zu mehreren Vorfällen auf seinem Anwesen in Miami, bei denen die Polizei anrückte. Von der NFL wurde der langjährige Profi der Pittsburgh Steelers auf die "Commissioner's Exempt List" gesetzt - das heißt, er dürfte bis auf Weiteres an keinen Teamaktivitäten, inklusive Trainings oder Spielen, teilnehmen.

Brown-Seite lanciert angebliche Brady-Zitate

Doch zurück zur womöglich gemeinsamen Zukunft der beiden "Big B". Das "ESPN"-Duo Graziano und Fowler will von einem Anwalt Browns erfahren haben, dass Brady seinem Mandanten mitgeteilt habe, er solle sich mental und körperlich in Form bringen, damit beide wieder zusammenspielen können.

Bei den Patriots scheint das nach Browns dortigem Intermezzo unmöglich zu sein. Allerdings ist bei dieser "ESPN"-Meldung auch zu beachten, aus welchem Lager diese Infos kommen sollen. Natürlich dürfte die "AB"-Seite ein Interesse daran haben, ihren Spieler ins Gespräch zu bringen. Und wie ließe sich das einfacher bewerkstelligen, als mit Zitaten, die ihn mit dem Besten seines Fachs in Verbindung zu bringen?

