München - Nach 20 Jahren könnte die Ära von Quarterback Tom Brady bei den New England Patriots möglicherweise in den nächsten Wochen tatsächlich zu Ende gehen.

Obwohl die Patriots für einen weiteren Monat die exklusiven Verhandlungsrechte bei Brady in Händen halten, soll es laut Mike Reiss von "ESPN.com" derzeit wohl keine Bewegung im Poker um den 42-Jährigen geben, der zuletzt mit den Las Vegas Raiders in Verbindung gebracht wurde.

So ist es derzeit faktisch möglich, dass der mehrmalige Super-Bowl-Champion in Kürze zu einem Free Agent wird, wodurch in weiterer Folge andere Teams mit Brady offiziell in Verhandlungen treten könnten.

Wie reagieren die Pats auf drohenenden Brady-Abgang?

Sollte bis Anfang März kein neuer Vertrag zwischen Brady und den Patriots zustande kommen, gilt es dem Bericht nach als wahrscheinlich, dass der NFL-Veteran wirklich eine neue, sportliche Herausforderung bei einem anderen Franchise annehme.

Die Raiders, die von Oakland nach Las Vegas umziehen, planen laut NFL-Reporter Larry Fitzgerald Sr. Quarterback ein Angebot über 60 Millionen Dollar für zwei Jahre für Brady. Je länger sich eine Entscheidung in der Causa Brady hinauszögere, desto eher müssten sich die Patriots laut Reporter Reiss aber entscheiden, wie sie mit einem drohenden Abgang des langjährigen Superstars umgehen.

Entweder New England beschließt, das durch einen Brady-Abgang freiwerdende Gehalt in einen anderen Veteran zu investieren oder man vertraut zunächst Rookie Jarrett Stidham und hofft parallel weiterhin darauf, dass sich Brady zu einem späteren Zeitpunkt doch noch für einen neuen Vertrag bei den Patriots entscheidet.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.