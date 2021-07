München - Die Atlanta Falcons haben Linebacker Barkevious Mingo entlassen. Das berichtet "NFL Network". Der 30-Jährige wurde aufgrund von "Unsittlichen Verhalten mit einem Kind" verhaftet, so lautet der offizielle Vorwurf der Behörden in Arlington, Texas.

Die Behörde stufte den Vorfall als "sexuellen Kontakt" ein. Nachdem die Falcons mehr Informationen zu den Ermittlungen gesammelt haben, entschlossen sich die Verantwortlichen für den Schritt der Entlassung, so der Bericht von NFL-Insider Tom Pelissero. Zuvor gab die NFL-Franchise aus Atlanta eine Erklärung ab. "Die Falcons nehmen die Anschuldigungen sehr ernst und werden die Situation weiter beobachten", hieß es im Statement.

Anwalt: Anschuldigungen "völlig unbegründet"

Des Weiteren berichtet "NFL Network" von einer Erklärung des Anwaltes von Mingo. Dieser bezeichnete die Anschuldigungen gegen seinen Mandanten als "völlig unbegründet".

"Barkevious Mingo ist unschuldig", so Anwalt Lukas Garcia. "Zu diesem Zeitpunkt hat unsere Seite nur sehr wenige Informationen. Was wir wissen, ist, dass diese Anschuldigungen von vor über zwei Jahren und völlig unwahr sind. Herr Mingo ist das Opfer einer falschen Behauptung, und wir glauben, dass dies durch Geld oder andere Hintergedanken motiviert ist. Wir sind zuversichtlich, dass mein Mandant, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, vollständig entlastet wird."

Wie "ESPN" nach der Festnahme berichtete, wird dem 30-Jährigen ein Verbrechen zweiten Grades in Texas vorgeworfen, was dort mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Laut dem Strafgesetzbuch in Texas wird ein solche Anklage verwendet, wenn es sich um eine sexuelle Handlung mit einer Person unter 17 Jahren oder die Anstiftung einer solchen Tat handelt.

Mingo wurde zunächst gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar wieder freigelassen. Der Linebacker spielt seit 2013 in der NFL und war schon bei einigen Franchises unter Vertrag, ehe er in der laufenden Offseason einen Ein-Jahres-Vertrag in Atlanta unterschrieb.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.