München - Es geht um fast vier Millionen Dollar: Zehn ehemalige NFL-Spieler sollen einen riesigen Versicherungsbetrug begangen haben. Der prominenteste Beschuldigte ist Clinton Portis - ehemaliger Running Back der Denver Broncos und Washington Redskins.

Das Schema der Beschuldigten: Sie ließen sich von einem Versicherer Ausgaben für teure medizinische Geräte erstatten, die aber nie getätigt wurden. Das gaben Ermittler des US-amerikanischen Justizministeriums bekannt.

Auf diese Art hätten sich die Beschuldigten 3,9 Millionen Dollar ergaunert. Brian Benczkowski, stellvertretender Generalstaatsanwalt für die Strafabteilung des US-Justizministeriums, nannte das Vorgehen einen "dreisten" Betrug.

Ausgaben für Ultraschallgeräte eingereicht

Mittlerweile seien vier der Beschuldigten festgenommen worden, wie mehrere Medien aus den USA melden. Die anderen sechs hätten sich freiwillig gestellt.

Opfer der Angeklagten war eine für ehemalige NFL-Spieler vorgesehene Versicherung. Diese sieht die steuerfreie Erstattung von Ausgaben für die medizinische Versorgung vor, die die Spieler aus eigener Tasche bezahlen und die nicht von sonstigen Versicherungen abgedeckt werden. Der Betrug habe von Juni 2017 bis Dezember 2018 stattgefunden.

So seien mehr als einmal Forderungen für sehr teure Geräte zur Behandlung von Pferden geltend gemacht worden, sagte Benczkowski. Die ehemaligen Profis hätten zudem Ausgaben für Ultraschallgeräte eingereicht, die Gynäkologen für Untersuchungen verwenden.

Portis spricht von "Fake News"

Über seinen Anwalt ließ der 38-jährige Portis in der "Washington Post" verlauten, dass er keine Kenntnis davon gehabt habe, dass er etwas Illegales machen würde. "Ich dachte, dass die Leute mich besser kennen, um zu wissen, wofür ich als Individuum stehe", sagte Portis. "Mehr habe ich dazu nicht zu sagen."

Portis hoffe, dass die Medien lieber über die positiven Dinge, die er in seinem Leben vollbracht hat, berichten würden und nicht über diese Geschichte, die er als "Fake News" titulierte. "Ich hoffe, dass alle, die mich kennen, und in meiner Nähe sind und meine Arbeit in der Gemeinde und den Wohltätigkeitsorganisationen und alles andere sehen, es besser wissen werden", so der ehemalige NFL-Spieler weiter.

Früher noch "Rookie of the Year"

Nach seiner ersten Saison wurde Portis zum "NFL Rookie of the Year" gewählt. Nach zwei Spielzeiten bei den Broncos wechselte er nach Washington zu den Redskins. In seiner Karriere erlief Portis 9.923 Yards und erzielte 75 Rushing Touchdowns. Er fing zudem 247 Bälle für 2.018 Yards und konnte fünf Touchdownpässe fangen.

Weitere Beschuldigte sollen Robert McCune und John Eubanks (beide ehemals Washington Redskins), Tamarick Vanover (ehemals Kansas City Chiefs und San Diego Chargers), Ceandris Brown (ehemals Houston Texans und New York Giants), James Butler (Ex-New York Giants), sowie Frederick Bennett, Etric Pruitt, Correll Buckhalter und Carlos Rogers sein.

