München/Dallas - Right Tackle La'el Collins von den Dallas Cowboys wurde von der NFL für fünf Spiele ohne Bezahlung gesperrt, weil er gegen die Richtlinien für Drogenmissbrauch verstoßen hat.

Der 28-Jährige wurde nach Informationen von NFL-Insider Ian Rapoport wegen fehlender Drogentests suspendiert. Im Wesentlichen wegen Nichterscheinens.

Cowboys-O-Line erneut nicht vollständig

Der Verlust von Collins bedeutet, dass die Cowboys in den ersten sechs Spielen der Saison nicht auf ihre fünf Offensive Lineman zurückgreifen können. Collins spielte bei der Niederlage gegen Tampa Bay am Donnerstagabend, Guard Zack Martin verpasste das Spiel aufgrund eines positiven COVID-19-Tests. Für Collins war es das erste Spiel, nachdem er die gesamte Saison 2020 wegen einer Hüftverletzung verpasst hat.

Collins war seit seiner Rookie-Saison 2015 eine feste Größe in der Startaufstellung der Cowboys und kann nach dem Spiel der Cowboys in Woche sechs in New England in den aktiven Kader zurückkehren.

