München - Richard Sherman ist zurück in der NFL. Gut zweieinhalb Monate nachdem er mit einem versuchten Einbruch bei seinen Schwiegereltern, zu dem er auch noch betrunken mit dem Auto fuhr, Schlagzeilen machte, haben ihn die Tampa Bay Buccaneers unter der Woche unter Vertrag genommen.

Beim Gastspiel gegen die New England Patriots im Sunday Night Game steht der 33-Jährige seinem neuen Team bereits zur Verfügung.

Was bekommt Sherman bei den Bucs?

Doch was bekommt der Cornerback eigentlich für seine Dienste? Laut "NFL Network" hat Sherman einen Einjahresvertrag über 2,25 Millionen US-Dollar (rund 1,94 Millionen Euro) unterschrieben, 500.000 davon sollen garantiert sein.

Zudem berichtet "Pro Football Talk" in Berufung auf Quellen, dass Sherman zusätzlich noch bis zu 125.000 Dollar an Boni für die einzelnen Spiele abgreifen kann. Bei 14 noch ausstehenden Partien in der Regular Season wären dies knapp 9.000 Dollar pro Partie.

Neben den Bucs sollen auch die Panthers, die Seahawks und die 49ers an Sherman interessiert gewesen sein. Ob diese mehr Geld geboten haben, ist nicht bekannt.

