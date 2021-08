München/Seattle - Russell Wilson springt für die Seattle Seahawks in die Bresche. Auf dem Feld und abseits davon. Der Quarterback scheint bereit, seinen bis 2023 laufenden Vertrag umstrukturieren zu lassen.

Laut der "Seattle Times" machte der 32-Jährige seiner Franchise bereits ein Angebot. Das Ziel: Mehr Cap Space für wichtige Vertragsverlängerungen anderer Spieler.

Während das Training Camp derzeit läuft und am Wochenende die ersten Preseason-Spiele (live und kostenlos auf ran.de) auf dem Programm stehen, befindet sich die Franchise vor allem mit Safety Jamal Adams sowie mit Left Tackle Duane Brown in Vertragsschwierigkeiten.

Zwar weilt das Duo derzeit auf dem Gelände der Seahawks, auf die Trainingseinheiten verzichten Adams und Brown aber bewusst.

Wenig Spielraum beim Cap Space

Stand jetzt würden beide nach der kommenden Saison zum Free Agent werden, nicht nur Wilson will das unbedingt vermeiden.

Am Rande der ersten Trainingseinheiten lobte er zuletzt vor allem seinen Beschützer Brown in höchsten Tönen: "Duane Brown nicht dabei zu haben, ist eine ziemlich große Sache, denn ich denke, er ist einer der besten Tackles in der NFL, das ist unbestritten. Es gibt niemanden, der athletischer und talentierter ist als er."

Die Seahawks verfügen derzeit nur über rund acht Millionen US-Dollar an Cap Space - zu wenig um beide mit einem neuen Deal auszustatten.

Um für mehr Spielraum zu sorgen, könnte Wilsons Saison-Grundgehalt von 19 Millionen US-Dollar weitestgehend in einen Signing Bonus umgewandelt werden. Die Kosten für den Cap Space würden so auf die restlichen drei Jahre seines bestehenden Vertrages verteilt werden.

