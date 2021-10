München – Nach vier Niederlagen in Folge wird es für Vic Fangio in Denver langsam ungemütlich. Da zählen auch die drei Siege in Serie zum Saisonstart nicht mehr viel.

Die Mechanismen des Geschäfts sind unerbittlich: Wackelt die Bilanz, wackelt vor allem der Stuhl des Trainers.

Doch Fangio bleibt trotz der jüngsten Negativserie betont gelassen. "Ich mache mir keine Sorgen um meinen Trainerstatus", sagte Fangio laut Associated Press. "Ich mache mir Sorgen um das Team und darum, dass wir alles tun, um unsere Jungs so zu trainieren, dass sie besser spielen. Und das ist mein einziger Fokus."

Zuletzt verloren die Broncos im Thursday Night Football in Week 7 mit 14:17 gegen die Cleveland Browns. Dabei kritisierte der Coach vor allem seine Defensive, die im Moment nur auf dem Papier als bestbezahlte Defense der Liga glänzt – auf dem Platz ist sie mit einem zugelassenen Punkteschnitt von 25,25 weit davon entfernt, das Potenzial zu zeigen. Probleme gibt es aber auch in der Offense um Quarterback Teddy Bridgewater.

Fangio gibt zu: "Schlechtes Coaching"

Fangio ist aber nicht nur gelassen, sondern auch selbstkritisch.

"Am besorgniserregendsten ist, dass es uns in diesem Spiel an Grundlagen mangelte, vor allem in der Defensive. Und dann ist das schlechtes Coaching", sagte Fangio, der seit seinem Amtsantritt vor der Saison 2019 auf eine 15:24-Bilanz kommt. "Und das fängt bei mir an. Wir müssen die grundlegenden Dinge besser vermitteln und ausführen."

Gelingt das nicht, dürfte auch er anfangen, sich Sorgen um seinen Job zu machen.

