München/San Francisco - Throwback-Trikots haben in der NFL eine große Tradition und sorgen bei den Fans für Begeisterung.

Auch in der Saison 2021 werden die Teams an ausgewählten Spieltagen in einem geschichtsträchtigen Trikot auflaufen. Die San Francisco 49ers haben im Rahmen des "State of the Franchise"-Events ihr Jersey vorgestellt und holten sich dafür die Unterstützung einiger 49ers-Legenden, beispielsweise des Wide Receivers Jerry Rice.

49ers-Jersey: Hommage an 1994

Das "'94 Red Throwback'" erstrahlt traditionell in den Farben rot und weiß, die Nummern sind durch Schatten abgesetzt und an den Ärmeln befinden sich drei weiße Streifen. Die Außenseite der weißen Hosen zieren rote und schwarze Streifen, ein spezieller Helm komplettiert das Outfit.

Die Spielkleidung ist eine Hommage an das Trikot aus der Super-Bowl-Saison 1994, in der die NFL ihre 75. Spielzeit absolvierte. Nun, zum 75-jährigen Jubiläum der Franchise, findet das Jersey erneut Anwendung.

Vier Spiele in rot, zwei in weiß

Insgesamt vier Spiele wird das Team von Head Coach Kyle Shanahan in der Uniform absolvieren. Dazu gehören die Aufeinandertreffen mit den Green Bay Packers (Woche 3), Indianapol Colts (Woche 7), Los Angeles Rams (Woche 10) und Atlanta Falcons (Woche 15).

Darüber hinaus tragen die Kalifornier auch in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks und in Woche 16 gegen die Tennessee Titans eine Throwback-Uniform. Dann allerdings in weiß.

