München – Volle Stadien in der neuen Saison in der NFL? Und das trotz Corona?

Ja, tatsächlich ist das nicht utopisch, im Gegenteil: Die Liga befindet auf einem guten Weg, die Stadien wieder füllen und die vollen Kapazitäten nutzen zu können.

Zwei Teams haben "einen klaren Weg"

Ein wichtiger Meilenstein wurde am Dienstag erreicht: Wie die NFL im Gespräch mit den Teams erklärte, hätten 30 von 32 Teams von den lokalen Behörden die Genehmigung erhalten, im Herbst mit einem vollen Stadion zu planen. Das berichtet das "NFL Network". Hygiene- und Sicherheitsbedingungen werden von den Teams dann in Verbindung mit den staatlichen und lokalen Richtlinien festgelegt. Dem Bericht zufolge sollen sogar bereits bei den Training Camps im Juli wieder Fans zugelassen werden.

Die Denver Broncos und die Indianapolis Colts sind demnach zum aktuellen Zeitpunkt die einzigen Teams, die noch kein grünes Licht erhalten haben.

Wie das NFL Network weiter berichtet, haben beide Teams aber "einen klaren Weg", um die Genehmigung rechtzeitig zum Start der Saison zu bekommen. Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers und die Dallas Cowboys eröffnen die Spielzeit 2021 in der Nacht auf den 10. September (live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de).

Impfkampagne schreitet voran

Grundlage für die Öffnung der Stadien für die Fans ist die Impfkampagne, die in den USA weiter zügig voranschreitet, auch wenn sie inzwischen etwas an Tempo verloren hat. Das Thema Impfen wird auch in der NFL heiß diskutiert.

In den USA sind aktuell 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig gegen das Virus geimpft, 61,6 Prozent der Erwachsenen haben mindestens eine Dosis erhalten.

Das kurzfristige Ziel von US-Präsident Joe Biden: Diesen Anteil bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli auf 70 Prozent anheben.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.