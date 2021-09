Köln (SID) - Der frühere deutsche Footballprofi Sebastian Vollmer sieht bei NFL-Superstar Tom Brady auch im Alter von 44 Jahren keinen Qualitätsverlust. "Wenn Brady auf dem Platz steht, und ich würde wetten, dann würde ich auf Brady setzen", sagte der 37-Jährige aus Kaarst bei SPOX über seinen einstigen Mitspieler.

Mit Brady und den New England Patriots hatte Vollmer während seiner Zeit in der US-Profiliga zweimal den Super Bowl gewonnen. Zur vergangenen Saison wechselte Regisseur Brady zu den Tampa Bay Buccaneers und holte direkt wieder den Titel. Dabei wurde die Ausnahmeerscheinung laut Vollmer schon mehrfach abgeschrieben.

"Seit Jahren - gefühlt seit Jahrzehnten - sagen die Medien: Jetzt bricht er ein, das war's", so Vollmer. 2014 habe ein Reporter nach einer Niederlage gesagt, "wie schlecht wir alle sind, Brady ist nicht mehr der Alte, und so weiter. Und das ist jetzt einfach sieben Jahre und vier Super Bowls her."

Ob es in der neuen Saison nochmal klappt, sei schwer zu sagen. "Man kann es mit ihm nicht einschätzen, aber das einzige Manko ist eben eine Zahl, das Alter", sagte der frühere Offensive Tackle Vollmer: "Aber vielleicht ist er der erste, der bis 45 nochmal einen gewinnt. Er hat das Team, er hat das Talent, er ist in seinem zweiten Jahr in Tampa - ich kann es mir vorstellen."