München/Foxborough – Bleibt Tom Brady nun bei den New England Patriots oder wechselt er im Spätherbst seiner Karriere zu einem anderen NFL-Team? Kaum ein Tag vergeht, ohne dass neue Gerüchte durch die Medien wandern. Ein Name wird dabei immer genannt: Don Yee.

Neben Brady selbst ist der 60-Jährige vermutlich der einzige Mensch, der über die Pläne des Quarterbacks Bescheid weiß. Yee ist für Brady Agent und Vertrauensperson zugleich – und zwar seit 20 Jahren.

"Er war von Anfang an ein großartiger Berater für mich", sagt Brady. "Er hat sich immer voll auf den Football konzentriert. Als ich das College verließ und jemanden suchte, der mich vertritt, gab es viele Möglichkeiten. Aber er war jemand, der wirklich das gleiche Ziel hatte wie ich. Mit ihm zusammen konnte ich meine Karriere vorantreiben.“

Beide haben von der Zusammenarbeit profitiert. Brady entwickelte sich mit Yee an seiner Seite zum wohl größten Football-Star aller Zeiten. Und Yee hat es nicht zuletzt Brady zu verdanken, heute zu den erfolgreichsten Agenten der NFL zu zählen. Tatsache ist nämlich: Bis er Brady unter Vertrag nahm, war er ein absoluter Nobody.

Vom Einwanderersohn zum Millionär: Yee hat den amerikanischen Traum verwirklicht.

Der Sohn einer chinesisch-amerikanischen Einwandererfamilie wuchs in Sacramento auf. Seine Mutter sprach noch nicht einmal Englisch. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben waren eher mau. "Damals gab es für amerikanische Asiaten nicht viele Jobs", erzählte er gegenüber der Zeitung "The Sacramento Bee".

Seine große Liebe waren die Musik und das Schlagzeug. Doch sein Talent genügte nicht, um damit eines Tages seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Mit 13 Jahren Schläger-Träger im Baseball

Also entdeckte Yee den Sport für sich – nicht unbedingt als Aktiver, dafür aber als Mann hinter den Kulissen. "Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich ein angeborenes Verständnis für Sport habe und weiß, wie die Dinge zu funktionieren haben", sagte Yee.

Sein erster Job: Im Alter von 13 Jahren war er Batboy bei dem unterklassigen Baseball-Team Sacramento Solons. Seine Aufgabe bestand darin, den Spielern ihre Schläger hinterher zu tragen.

Die damalige Tätigkeit war allerdings mehr als nur ein Nebenjob: Der Teammanager Bob Lemon nahm den jungen Halb-Chinesen unter seine Fittiche. "Diese drei Jahre bei den Solons gehörten zu den besten Jahren meines Lebens. Es hat Spaß gemacht. Es half mir wirklich zu verstehen, was hinter den Kulissen im Sportgeschäft passiert", erzählte Yee.

Während seines Jurastudiums sammelte er erste Erfahrungen als Sportjournalist, arbeitete für einen Radiosender und berichtete zudem über das Basketball-Team der Los Angeles Lakers. Dann allerdings fasste er den Entschluss, Football-Agent zu werden.

Die Erfolgschance: minimal. Genauso gut hätte er nach Hollywood gehen und auf seinen Durchbruch als Filmregisseur hoffen können.

"Es war eine unglaubliche Herausforderung", sagt Yee rückblickend. "Ich kannte niemanden im Football. Mein Hintergrund war eher Baseball. Ich musste ganz von vorne anfangen. Asiaten waren selbst im Baseball eine Seltenheit. Aber im Football gab es noch viel weniger."

Mit Tom Brady kam der Durchbruch

Elf Jahre versuchte er sich mehr schlecht als recht als Spieleragent. Dann, im Jahre 1999, wurde er auf einen jungen, großgewachsenen und etwas schlaksigen Quarterback aufmerksam, der bei den Michigan Wolverines gute Ansätze gezeigt hatte. Sein Name: Tom Brady.

"Was mich an Tom fasziniert hatte, war sein Auftreten. Das ist etwas, was man niemandem beibringen kann", sagt Yee.

Der Rest ist Geschichte: Tom Brady wurde im NFL Draft 2000 zwar erst in Runde 6 an Position 199 von den New England Patriots gepickt, entwickelte sich aber zum sechsmaligen Super-Bowl-Sieger und wohl besten Quarterback der NFL-Geschichte.

Laut Brady hat sein Agent einen Anteil daran. Er vertrat Brady nicht nur bei Vertragsverhandlungen, sondern auch bei alle anderen Themen – zum Beispiel beim "Deflategate", als dem Spielmacher ein Betrug mit nicht voll aufgepumpten Bällen vorgeworfen wurde.

Brady lobt: Er hat mich immer unterstützt

"Was auch immer die Ziele eines Spielers sind, er unterstützt diese", sagt Brady. Der Quarterback weiß zu schätzen, dass Yee nicht nur nach dem schnellen Geld her ist: "Er verfolgt nicht unbedingt die typischen Ziele eines Agenten, sondern meine Ziele. Und mein Ziel war es immer, zu gewinnen. Dabei hat er mich unterstützt. Deshalb habe ich sehr viel Respekt vor ihm."

Yee dürfte nun wohl zum letzten Mal einen Vertrag für Brady aushandeln.

Beschäftigungslos wird er auch danach nicht sein. Zu seinen weiteren Klienten zählen unter anderem Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers, den er zwischenzeitlich zum bestbezahltesten Spieler der NFL machte, und Sean Payton, der Head Coach der New Orleans Saints.

Doch ein so enges Verhältnis wie zu Tom Brady dürfte auch für Yee einmalig bleiben.

Oliver Jensen

