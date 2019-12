München – Quarterback C.J. Beathard trauert um seinen jüngeren Bruder: Clayton Beathard ist bei einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in Nashville erstochen worden.

C.J. Beathard, dritter Quarterback bei den San Francisco 49ers, stand beim Spiel seines Teams gegen die Los Angeles Rams deshalb nicht im Kader, sondern reiste zu seiner Familie.

Junior-Saison beendet

Clayton wurde nur 22 Jahre alt. Der Enkel des Hall-of-Fame-Managers Bobby Beathard strebte ebenfalls eine Football-Karriere an, hatte gerade seine Junior-Saison als Quarterback auf der Long Island University beendet.

"Die 49ers-Familie ist schockiert und zutiefst traurig, seit sie von der Tragödie um den jüngeren Bruder von C. J. Beathard, Clayton, erfuhr", teilte das Team in einer Erklärung mit. "Wir sprechen CJ und der gesamten Beathard-Familie unser tief empfundenes Mitgefühl aus, während sie mit dem undenkbaren Verlust eines geliebten Menschen fertig werden. CJ ist nach Hause zu seiner Familie gereist und er weiß, dass er die Unterstützung unserer gesamten Organisation hat."

Streit wegen einer Frau?

Wie die Polizei in Nashville mitteilte, wurden Beathard und ein weiterer Mann während einer Auseinandersetzung vor einer Bar erstochen. In der Erklärung heißt es weiter, die Messerstiche seien offenbar "auf einen Streit wegen einer Frau zurückzuführen, der in der Dogwood Bar begann und dann körperlich wurde, als die Parteien nach draußen gingen".

Die Polizei sucht nun einen Mann, der bei der Messerstecherei offenbar lediglich verletzt wurde, bislang aber nicht identifiziert werden konnte.

C.J. Beathard ist in seiner dritten NFL-Saison, bislang kam er in 13 Spielen auf 2682 Yards, zwölf Touchdowns und 13 Interceptions. In dieser Saison spielt er als dritter Mann hinter Jimmy Garoppolo und Nick Mullens keine Rolle.

