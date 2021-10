Jacksonville/München - Als Wunderkind wurde Trevor Lawrence schon oft bezeichnet. Seit der High School wird die Karriere des Quarterbacks, der am Mittwoch seinen 22. Geburtstag feiert, von den Medien intensiv verfolgt. Er gilt als das größte Talent auf der Quarterback-Position seit vielen Jahren. Als einer, der ein Team fast im Alleingang zum Sieg führen kann.

Dass das Wunderkind bei den Jacksonville Jaguars aber nicht direkt ein Wunder schaffen und die Verlierertruppe aus Florida in einen Playoff-Anwärter verwandeln können wird, hat sich in seinen ersten vier NFL-Partien deutlich gezeigt. Alle Spiele gingen verloren, die Statistiken des Nummer-eins-Picks des diesjährigen Drafts waren dabei alles andere als berauschend.

Sieben Interceptions unterliefen ihm, dem stehen fünf Touchdown-Pässe gegenüber. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei der Niederlage gegen die Cincinnati Bengals blieb Lawrence nun ohne Interception und Touchdown-Pass, aber zum vielleicht ersten Mal zeigte sich, warum der junge Signal Caller zu Recht ein Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft der Jaguars ist.

Lawrence läuft zum Touchdown und wirft spektakuläre Pässe

Nicht nur erlief er seinen ersten Touchdown selbst und lieferte sich ein spannendes Duell mit Bengals-Jungstar Joe Burrow, er zeigte auch einige spektakuläre Pässe, die an seine College-Zeit erinnerten. Wie es scheint, kommt Lawrence gerade rechtzeitig für das Spiel der Jaguars gegen die Miami Dolphins am 17. Oktober in London (15:25 Uhr live auf ProSieben und ran.de) in Form.

Um die Leistungen von Lawrence einzuordnen, lohnt sich der Blick auf Kontrahent Joe Burrow. Dieser kam im vergangenen Jahr als Top-Pick in die NFL und erlebte bis zu seiner Verletzung eine Saison mit Höhen und Tiefen. Was bei Lawrence ähnlich wie bei Burrow zu beobachten ist, ist eine gewisse Ungeduld. Beide versuchen Big Plays zu erzwingen und gehen dabei oft zu sehr ins Risiko. Während Burrow in seinem zweiten NFL-Jahr schon etwas ruhiger und abgeklärter auftreten zu scheint, befindet sich Lawrence mitten in der Anpassungsphase an die NFL.

"Es ist schwierig, wenn man noch so neu ist und alles herausfinden muss. Aber er hat außergewöhnliches Talent. Er wird besser und besser werden, je mehr er sich an die NFL gewöhnt", sagte Burrow nach dem Spiel.

Lawrence muss also mehr Ruhe in sein Spiel bekommen, was automatisch mit der größeren NFL-Erfahrung passieren dürfte. "Wir wollen ihm nicht seine Aggressivität wegnehmen. Aber wir wollen sicherstellen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft", erklärte Offensive Coordinator Darrell Bevell von den Jaguars.

Lawrence hat wenig Waffen zur Verfügung

Eine andere Erklärung für den schwachen Start in Lawrences NFL-Karriere sind die Jaguars selbst. Die Mannschaft hat saisonübergreifend 19 Spiele verloren und befindet sich in einem Rebuild. Die Receiver haben Probleme, sich zu separieren. Die Tight End-Position ist eine Baustelle, seit James O'Shaughnessy auf die Injured Reserved-Liste gesetzt wurde. Die Jaguars werden im nächsten Draft und in der Free Agency nachlegen müssen, um ihrem Quarterback die richtigen Waffen zur Verfügung zu stellen.

Und natürlich ist auch der von Anfang nicht unumstrittene Head Coach Urban Meyer, der derzeit wegen eines Bar-Videos in der Kritik steht, nicht unschuldig an den noch nicht sonderlich überzeugenden Auftritten seines Rookie-Quarterbacks. Meyer könnte einfachere Spielzüge designen, die Lawrence mehr Completions verschaffen und so vielleicht für mehr Selbstvertrauen bei dem jungen Mann mit den langen blonden Haaren sorgen könnten.

Lawrence sollte mehr selbst laufen

Außerdem könnte Meyer Lawrence mehr selbst laufen lassen. 18 Rushing-Touchdowns verbuchte der Quarterback in seinen drei Saisons am College bei den Clemson Tigers, dass dies auch in der NFL funktionieren kann, stellte er am Donnerstag gegen die Bengals eindrucksvoll unter Beweis.

Trevor Lawrence selbst bleibt bislang jedenfalls cool und sucht die Schuld nicht bei anderen, was ihm hoch anzurechnen ist. Natürlich habe er zu viele Interceptions geworfen, was nicht gut sei und abgestellt werden müsse, "aber das ist eben Football und solche Sachen passieren", sagte er: "Aber ich habe das Gefühl, dass ich jede Woche besser geworden bin."

Sicherlich klappt es bald mit dem ersten Sieg für Lawrence und die Jaguars. Vielleicht ja beim London-Game gegen die Dolphins am übernächsten Wochenende.

Christian Stüwe

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.