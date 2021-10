München - 55 Sekunden, eine Karriere.

Quarterback Tom Brady hat vor der Partie zwischen den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers eine Video-Hommage an seine Zeit in Foxborough veröffentlicht.

In dem Video durchläuft ein animierter Madden-Brady die Karriere des 44-Jährigen: Vom Draft über die größten Momente bei den Patriots bis hin zum Super-Bowl-Sieg mit dem neuen Arbeitgeber, den Tampa Bay Buccaneers.

Das Video betitelte er mit der Überschrift "Homecoming" (Rückkehr nach Hause). Von 2000 bis 2019 spielte Brady für das Team von Head Coach Bill Belichick, gewann sechs Super Bowls mit der Franchise und avancierte zum erfolgreichsten Quarterback der NFL-Geschichte.

In der Nacht von Sonntag auf Montag tritt er erstmals gegen sein ehemaliges Team an. Die Patriots verloren bisher zwei der ersten drei Partien, die Buccaneers fahren mit zwei Siegen im Gepäck nach Foxborough. Brady stellte allerdings vor der Partie klar, dass er keine Geschenke verteilen wird: "Sie wissen, dass ich ihnen den Hintern versohlen will."

