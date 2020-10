Der Oktober steht in der NFL traditionell im Zeichen des Kampfes gegen Krebs. Im Rahmen der "Crucial Catch"-Kampagne sammelt die Liga Geld für die American Cancer Society. Das #ranNFL-Team orientiert sich auch 2020 wieder an diesem Vorbild - und versteigert zwei von den #ranNFL-Moderatoren und -Experten signierten Helme der San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs aus der vergangenen Super-Bowl-Übertragung. Der Erlös geht an die Stiftung Deutsche Krebshilfe.