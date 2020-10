München – Die NFL widmet den gesamten Oktober traditionell dem Kampf gegen Krebs.

ranFootball lässt sich von der "Crucial Catch"-Kampagne inspirieren und unterstützt die wichtige Arbeit der Stiftung Deutsche Krebshilfe.

So versteigert ran in Zusammenarbeit mit United Charity einen ganz besonderen Helm der San Francisco 49ers. Er war nicht nur bei der Super-Bowl-Übertragung am 3. Februar 2020 mit dabei, alle #ranNFL-Moderatoren und -Experten wie Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner oder Netman Christoph "Icke" Dommisch werden ihn am Wochenende in den NFL- und College-Sendungen live unterschreiben.

Hier geht es direkt zur Auktion bei United Charity. Die Auktion läuft von Samstag, 10. Oktober 2020, 15 Uhr bis Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr.

#ranNFL-Fans können helfen

Das ranFootball-Team ruft alle #ranNFL Football-Fans zum gemeinsamen Kampf gegen den Krebs auf. Unabhängig von der Versteigerung kann die Stiftung Deutsche Krebshilfe natürlich jederzeit mit einer Spende unterstützt werden. Ob große oder kleine Summe - jeder Beitrag hilft den Betroffenen und deren Familien.

Hier geht es direkt zur Spenden-Seite der Stiftung Deutsche Krebshilfe.

Spenden könnt ihr über folgende Bank-Verbindung:

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91

BIC: COKSDE33XXX

Verwendungszweck: NFL

