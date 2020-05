NFL

Abstimmen: Welche NFL Relives soll ran.de am Wochenende zeigen?

Ihr habt wieder die Wahl: Welche NFL Relives soll ran.de am Wochenende zeigen? Am Samstag 23.05.20 zeigen wir ab 19 Uhr ein Spiel aus Woche 14 und am Sonntag aus Woche 15 der 100. NFL Saison. Welche Teams wollt ihr sehen? Stimmt ab in der ran App!

2:16 min