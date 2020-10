München/Washington – Ron Rivera macht weiter Druck. Wechselt dabei durchaus auch zu positivem Zuspruch. Zuckerbrot und Peitsche eben.

Man merkt, wie der Trainer des Washington Football Teams die Personalie umsichtig behandelt – bei einem jungen Quarterback sollte man schließlich besonders vorsichtig sein. Die Gefahr, auf der sensiblen Spielmacher-Position verheizt zu werden, ist groß.

An einem wichtigen Punkt

Dwayne Haskins befindet sich in seinem zweiten NFL-Jahr, steht jetzt aber an einem wichtigen Punkt. Die Schonfrist der Rookie-Saison ist vorbei, er hatte zuletzt bei 20:34-Pleite gegen die Cleveland Browns arge Probleme.

Wie NBC Sports berichtet, hat sich Rivera in dieser Woche vor dem Spiel gegen die Baltimore Ravens mit Haskins zusammengesetzt, um dem 23-Jährigen zu verdeutlichen, was er von ihm erwartet.

Eine Reaktion. Eine positive.

"An diesem Punkt müssen wir eine Entwicklung sehen", sagte der Trainer. "Wenn er nie spielt, entwickelt er sich nie, aber es gibt einen Punkt, an dem man sagt: 'Ok, vielleicht ist es das Beste, jetzt einen Schritt zurückzumachen und nur zuzusehen.' Wir werden sehen."

Ernstes Gespräch

Rivera hat bei Haskins kontinuierliche Schritte nach vorne vor allem während der Vorbereitung gesehen, zuletzt stagnierte er jedoch, machte, wie gegen die Browns, sogar Rückschritte.

Der Tonfall bei dem grundsätzlich nicht unüblichen Gespräch zwischen Trainer und Quarterback ließ keine Fragen offen: Haskins muss liefern.

"Ich muss ehrlich sein", sagte Rivera: "Ich mag viele Dinge, die ich gesehen habe, aber es gibt einige Dinge, die mich wirklich beschäftigen, wobei die Entwicklung das größte ist."

