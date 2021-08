München - Es war wohl einer der schmerzhaftesten Momente in seiner NFL-Karriere. In der vergangenen Saison nahm Dolphins-Head-Coach Brian Flores am achten Spieltag einen Quarterback-Wechsel vor.

Ryan Fitzpatrick wurde auf die Bank verfrachtet, dafür Rookie Tua Tagovailoa auf das Feld geschickt. Für den Routinier ein Schock. "Ich dachte zuerst, dass es ein Witz wäre. Wir setzen fortan auf Tua? Ich war am Boden", gab der 38-Jährige im Interview mit "The Athletic" zu.

"Das war mein Team. Ich habe mit den Jungs da draußen gekämpft. Ich verstehe, dass die NFL so läuft, aber das war trotzdem hart."

Fitzpatrick musste für Tua weichen

In der Folge kam der Spielmacher aufgrund der wenig überzeugenden Leistungen von Tagovailoa zwar noch in drei Partien zum Einsatz, inzwischen ist das Kapitel Miami aber beendet.

Stattdessen will der Signal Caller beim Washington Football Team neu durchstarten. Die früheren Redskins hatten in den vergangenen Jahren auf der wichtigsten Position so ihre Schwierigkeiten. Alex Smith verletzte sich schwer, Hoffnungsträger Dwayne Haskins wurde trotz Covid-Auflagen ohne Maske in einem Stripclub erwischt und musste die Franchise verlassen.

In die neue Saison geht das Team von Head Coach Ron Rivera nun mit Fitzpatrick und Taylor Heinicke als Backup.

Starter beim Washington Football Team?

Bei seinen früheren Teams konnte Fitzpatrick als Starter noch selten überzeugen. Könnte sich dies bei seiner neunten NFL-Station nun ändern? Oder droht ihm erneut der Platz auf der Ersatzbank?

Auf einen Starting Quarterback festlegen wollte sich Ron Rivera nach dem zweiten Preseason-Spiel am vergangenen Wochenende nicht. "Wir spielen jetzt 21 Tage lang nicht. Wann immer es an der Zeit ist, es zu sagen, werde ich es sagen. Im Moment ist das nicht das Wichtigste", erklärte er den Journalisten.

Daran, dass Fitzpatrick in Woche eins als Starter auf dem Feld stehen wird, gibt es trotz der wenig konkreten Aussagen des Cheftrainers aber kaum einen Zweifel. 165 NFL-Spiele Erfahrung sprechen eine andere Sprache als die acht, die Heinicke zu Buche stehen hat.

Gute Chemie mit Thomas

Für den Routinier läuft es nach einer schwierigen Startphase immer besser. Im Frühjahr hatte der Signal Caller mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. "Es gibt ein paar Reads und Würfe, bei denen ich mich zuerst am Kopf gekratzt habe. Aber jetzt habe ich sie verstanden und bin voll dabei. Sie sehen Football hier anders, als ich es je getan habe", gab er unumwunden zu.

Dies hat sich inzwischen gelegt. Stattdessen entsteht vor allem mit seinen Receivern mehr und mehr Chemie. Adam Humphries kennt der Quarterback ohnehin noch aus gemeinsamen Tampa-Zeiten, und auch mit Terry McLaurin läuft es immer besser.

Als Lieblings-Anspielstation hat sich aber bereits jetzt Logan Thomas herauskristallisiert. Beide loben sich öffentlich und haben auch privat viel Verständnis füreinander. Beim siebenfachen Familienvater Fitzpatrick und dem fünffachen Vater Thomas allerdings auch kein Wunder.

Fitzpatrick dürfte entlastet werden

Für eine erfolgreiche Saison und viele Fitzmagic-Momente sprechen vor allem aber auch die Umstände. Selten fand er eine bessere Situation in seiner Karriere vor – und das nicht nur aufgrund des starken Receiving Corps. Auch die stabile Defense und der verlässliche Running Back Antonio Gibson dürften ihn entlasten und dafür sorgen, dass er in seinem Spiel generell weniger Risiko nehmen muss.

Sollte Fitzpatrick allerdings wieder mit heftigen Patzern aufwarten – und solche hat er in der Vergangenheit schon so manches Mal gezeigt - dürfte Head Coach Rivera keinerlei Probleme damit haben, Taylor Heinicke als Starter aufzustellen. Dies hat er bei der Degradierung von Dwayne Haskins bereits bewiesen.

Backup Heinicke konnte vor allem mit seinem starken Auftritt im Playoff-Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers intern große Anerkennung gewinnen und auch Rivera lobte ihn kürzlich für seine spielerischen Verbesserungen.

Keine langfristige Lösung

Eine langfristige Lösung dürften aber beide nicht sein. Vielmehr geht es für das Football Team darum, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen, den Division-Sieg aus der vergangenen Saison zu verteidigen und erneut in die Playoffs einzuziehen.

Findet Fitzpatrick zur Magie früherer Tage zurück, stehen die Chancen in der mitunter schwachen NFC East gar nicht schlecht.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.