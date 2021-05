München/San Francisco - Am 26. März änderte sich das Leben von Jimmy Garoppolo schlagartig. An diesem Tag nämlich rief ihn der Head Coach der San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, an, und teilte ihm mit, dass die 49ers Draft hochtraden, um sich einen Quarterback zu schnappen – Garoppolos Nachfolger.

Die Gerüchteküche brodelte, es wurde spekuliert, dass Garoppolo abgegeben werden könnte. Die 49ers schoben den Spekulationen aber schnell einen Riegel vor und betonten, dass sie weiterhin mit "Jimmy G" planen.

Nun hat sich der Spielmacher erstmals selbst dazu geäußert und erklärt, dass er im ersten Moment sofort an einen Trade dachte.

Garoppolo dachte an Abschied

"Als es passiert ist, sind mir Millionen Emotionen durch den Kopf gegangen. Man denkt an alle möglichen Szenarien", erklärte Garoppolo im Gespräch mit "NBCSportsBayArea.com". "Aber am Ende des Tages will ich Football spielen. Ich will da rausgehen und Spiele gewinnen. Das ist es, was ich mache. Insofern war alles nicht allzu verrückt. Ich hab nur eine Weile gebraucht, um es zu verarbeiten", so der Spielmacher weiter.

Als sich Garoppolo mit den Tatsachen abgefunden hatte, gab es für ihn nur noch eine Devise: "Geh raus und spiele. Du musst rausgehen und angreifen. Die NFL ist ein verrücktes Geschäft. Dinge passieren, aber man muss sie Tag für Tag angehen und das Beste daraus machen."

In der vergangenen Saison konnte Garoppolo nur sechs Spiele bestreiten, weil er sich eine Verstauchung des Knöchels zugezogen hatte.

Konkurrenz durch Trey Lance

Nun hat er mit dem an Nummer drei verpflichteten Trey Lance große Konkurrenz bekommen. Doch trotz der Unsicherheit, wie es für den 29-Jährigen weitergeht, will er "weitermachen. Wenn man so lange in der NFL ist wie ich, gewöhnt man sich irgendwie daran", erklärte er im Hinblick auf oft geäußerte Kritik an seiner Person.

"Das gehört zum Job dazu. Es ist aber etwas, das dich immer wieder antreibt. Wenn man Kritik hört, dann treibt es einen an, sein eigenes Spiel auf das nächste Level zu bringen. Wir sind alle Konkurrenten da draußen. Wir alle wollen das perfekte Spiel machen, und am Ende des Tages ist es das, was wir versuchen zu tun", sagte er: "Ich werde mich weiter pushen."

